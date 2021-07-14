Майже мільйон французів записалися на вакцинацію після звернення Макрона

Уже в липні "санітарний сертифікат" муситимуть пред'являти всі громадяни віком від 12 років для відвідання будь-яких культурно-розважальних заходів

Після того, як президент Франції оголосив про обов'язкову вакцинацію для працівників лікарень, на щеплення від COVID-19 за добу записалися близько 930 тисяч осіб.

Про це повідомив керівник порталу онлайн-запису для пацієнтів Doctolib Станіслас Ніо-Шато, передає RFI.

За його словами, 65% тих, хто вирішив вакцинуватися після звернення президента - люди до 35 років Керівник Doctolib додав, що 12 липня під час телезвернення Макрона за кілька хвилин було зафіксовано близько семи мільйонів заходів на портал. Сплеск записів на вакцинацію продовжився уночі та наступного ранку.

Напередодні ввечері у черговому телезверненні до громадян президент Франції оголосив про обов'язкову вакцинацію всіх працівників лікарень та будинків для осіб похилого віку Він також анонсував розширення застосування "санітарного сертифіката".

Уже в липні "санітарний сертифікат" муситимуть пред'являти всі громадяни віком від 12 років для відвідання будь-яких культурно-розважальних заходів. Починаючи з серпня такий документ знадобиться для посиденьок у кав'ярнях, а також подорожей на далекі відстані.

"Санітарний сертифікат" має містити інформацію про вакцинацію, про свіжий негативний COVID-тест на або про нещодавно перенесене захворювання. Зараз його треба пред'являти для входу тільки на великі концерти або фестивалі (понад 1000 учасників).

Раніше глава МОЗ Франції Олів'є Веран попередив про активне поширення у країні штаму "Дельта" та початок четвертої хвилі епідемії коронавірусу.

За останніми даними міністерства, повністю вакциновані 51% жителів Франції, яким виповнилося 18 років. Мінімум одну дозу вакцини отримали 66% дорослого населення.