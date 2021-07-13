Макрон не виключив обов'язкової вакцинації всіх жителів Франції, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться

З кінця липня або початку серпня запроваджується санітарний пропуск, який буде обов'язковим для доступу в усі місця дозвілля та культури

"Наша країна зіткнулася з різким відновленням епідемії, яка торкнулася всіх територій, як мегаполісів, так і заморських департаментів", - заявив він у понеділок увечері в телевізійному зверненні до нації.

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 персоналу медичних установ, про введення пропусків у громадські місця і на міжміський транспорт, не виключає загальної вакцинації, якщо ситуація погіршиться, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наша країна зіткнулася з різким відновленням епідемії, яка торкнулася всіх територій, як мегаполісів, так і заморських департаментів", - заявив він у понеділок увечері в телевізійному зверненні до нації.

Він зазначив, що варіант вірусу Delta, який поширюється зараз у Франції, "втричі більше заразний, ніж початковий штам". Але наявність вакцини - це головна обставина, яка відрізняє нинішню ситуацію від попередніх хвиль пандемії. Всі вакцини, доступні у Франції, надійно захищають від штаму Delta, зменшують ймовірність зараження в 12 разів, запобігають 95% важких випадків захворювання, запевнив президент.

Персоналу медичних установ Франції, як лікуючому, так і з догляду за хворими, належить пройти вакцинацію до 15 вересня. З початку навчального року будуть розгорнуті спеціальні кампанії вакцинації в школах. З середини червня вакцинація вже відкрита для всіх дітей віком від 12 років.

З кінця липня або початку серпня запроваджується санітарний пропуск, який буде обов'язковим для доступу в усі місця дозвілля та культури, на заходи за участю більш ніж 50 осіб, в кафе і ресторани, торговельні центри, поїзди, літаки і міжміські автобуси. До нього будуть занесені відомості або повної вакцинації, або про недавній негативний результат тесту ПЛР.

З цієї осені тести ПЦР у Франції будуть платними, якщо тільки не прописані лікарем, щоб стимулювати вакцинацію, а не збільшення кількості тестів, сказав Макрон. На початку вересня розпочнеться кампанія на запрошення на ревакцинацію людей, вакцинованих у січні і лютому 2021 року.

"Ми повинні перейти до вакцинації всіх французів", - наголосив він, уточнивши, що в разі погіршення ситуації може йтися навіть про обов'язкову вакцинацію всіх жителів Франції. Але президент поки зробив вибір на користь свідомості громадян.

Нагадаємо, що у Франції побоюються нової хвилі епідемії