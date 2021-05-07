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У Франції побоюються нової хвилі епідемії

Вже п’ять днів поспіль заражень не меншає - навпаки, відновилося зростання, через більш заразний штам "Дельта"
Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран заявив, що приріст заражень коронавірусом в країні більше не знижується і є ризик нової хвилі епідемії навіть раніше, ніж досі вважалося.
У Франції побоюються нової хвилі епідемії Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Вже п’ять днів поспіль заражень не меншає - навпаки, відновилося зростання, через більш заразний штам "Дельта". Приклад Британії демонструє, що ми моежмо побачити нову хвилю вже з кінця липня. Ми можемо цьому запобігти і обмежити її масштаби для сфери охорони здоров’я - продовжуючи вакцинацію, дотримання дистанції і тестування", - зазначив глава МОЗ. 

Речник уряду Габріель Атталь зазначив, що кількість випадків штаму "Дельта" подвоюється майже щотижня і вже складає 30% від усіх заражень, тоді як наприкінці червня це було ще 10%. Він додав, що у цій ситуації уряд ставить на вакцинацію і допускає можливість зробити її обов’язковою для персоналу догляду. 

На неділю у французьких лікарнях залишалося близько 7900 хворих на коронавірус, з яких близько 1100 - у реанімації, що менше, ніж тиждень тому. 

Нагадаємо, що Франція з 9 червня відкрила свої кордони для міжнародних туристів - у тому числі для українців, у тому випадку, якщо вони були вакциновані вакцинами, затвердженими регулятором ЄС.

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05 07 2021 10:56
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