У Франції побоюються нової хвилі епідемії
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
"Вже п’ять днів поспіль заражень не меншає - навпаки, відновилося зростання, через більш заразний штам "Дельта". Приклад Британії демонструє, що ми моежмо побачити нову хвилю вже з кінця липня. Ми можемо цьому запобігти і обмежити її масштаби для сфери охорони здоров’я - продовжуючи вакцинацію, дотримання дистанції і тестування", - зазначив глава МОЗ.
Речник уряду Габріель Атталь зазначив, що кількість випадків штаму "Дельта" подвоюється майже щотижня і вже складає 30% від усіх заражень, тоді як наприкінці червня це було ще 10%. Він додав, що у цій ситуації уряд ставить на вакцинацію і допускає можливість зробити її обов’язковою для персоналу догляду.
На неділю у французьких лікарнях залишалося близько 7900 хворих на коронавірус, з яких близько 1100 - у реанімації, що менше, ніж тиждень тому.
Нагадаємо, що Франція з 9 червня відкрила свої кордони для міжнародних туристів - у тому числі для українців, у тому випадку, якщо вони були вакциновані вакцинами, затвердженими регулятором ЄС.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Австралії вперше зняли величезну групу китів, які показали "бульбашкову сітку"
- ФОТО На Шрі-Ланці заявили про найбільше забруднення пляжів
- ФОТО Українські полярники на станції "Академік Вернадський" досліджують загадковий скелет кита