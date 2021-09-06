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09 06 2021 13:03

Франція відкрила кордони для туризму: умови в’їзду для щеплених українців

Франція поділила країни світу на три зони - "червону", "помаранчеву" та "зелену" - у залежності від епідеміологічної ситуації, яка склалась в цих державах
Франція з 9 червня відкриває свої кордони для міжнародних туристів – у тому числі для українців, у тому випадку, якщо вони були вакциновані вакцинами, затвердженими регулятором ЄС.
Франція відкрила кордони для туризму: умови в’їзду для щеплених українців Паризський Лувр

Франція поділила країни світу на три зони - "червону", "помаранчеву" та "зелену" - у залежності від епідеміологічної ситуації, яка склалась в цих державах. Україна потрапила до "помаранчевої зони", повідомляє "Європейська правда".

Фото: Європейська правда

Згідно з новими правилами, опублікованими на сайті французького уряду, з "помаранчевих" держав дозволяється в’їзд усім вакцинованим громадянам, не залежно від мети поїздки. При цьому людина повинна пройти повну вакцинацію однією з вакцин, затверджених регулятором ЄС ЕМА. До них належать препарати компаній Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson.

На додачу від вакцинованих мандрівників з "помаранчевої" країни при посадці на літак вимагається представити негативний ПЛР-тест або тест на антиген.

Мандрівники з "помаранчевої" країни, які не були вакциновані затвердженою в ЄС вакциною, зможуть потрапити до Франції лише з "поважної причини". Повний список поважних причин у твіттері опублікував французький міністр туризму.

При цьому щодо таких подорожувальників діє вимога надати негативний тест на коронавірус перед посадкою на борт літака та самоізоляції протягом 7 днів. Після прибуття до Франції їх можуть попросити додатково здати тест на антиген.

Разом з тим, Франція знімає абсолютно всі обмеження на в’їзд для жителів країн "зеленої зони". До неї увійшли країни Європейського союзу та сім країн, які не є членами ЄС: Австралія, Південна Корея, Ізраїль, Японія, Ліван, Нова Зеландія та Сінгапур.

Нагадаємо, що Франція готується відкритися для вакцинованих туристів з ЄС та ще кількох країн

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