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Франція готується відкритися для вакцинованих туристів з ЄС та ще кількох країн

Якщо людина з такої країни вже вакцинована, для в’їзду тест не потрібен. Якщо ж щеплення ще немає, мандрівники повинні будуть показати негативний ПЛР-тест або антиген-тест, зроблений не раніше 72 годин до прибуття
Франція з 9 червня збирається дозволити в’їзд без вимоги негативного тесту на коронавірус для туристів з країн Євросоюзу, які вже отримали щеплення.
Франція готується відкритися для вакцинованих туристів з ЄС та ще кількох країн Фото: з вільних джерел
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це в телеефірі заявив міністр з питань транспорту Жан-Батіст Джеббарі. 
 
Уряд класифікував країни світу за трьома зонами - зеленою, помаранчевою і червоною, що визначатимуть можливість та умови в’їзду іноземців до Франції. 
 
До зеленої зони внесли країни ЄС та Європейської економічної зони, також Австралію, Японію, Південну Корею, Нову Зеландію та Ізраїль. 
 
"Якщо людина з такої країни вже вакцинована, для в’їзду тест не потрібен. Якщо ж щеплення ще немає, мандрівники повинні будуть показати негативний ПЛР-тест або антиген-тест, зроблений не раніше 72 годин до прибуття", - деталізував міністр. 
 
До помаранчевої зони віднесли країни, де ситуація з вірусом залишається непевною, але їх не вважають зоною поширення небезпечних штамів. До неї потрапила більшість країн світу, включно з Україною.
 
Для вакцинованих мандрівників з цих країн можливо в’їхати з негативним тестом, зробленим не раніше 72 годин до поїздки, або ж антиген-тестом, не давнішим 48 годин. Для тих, хто ще не щеплений, в’їзд з тестом можливий лише за наявності важливої причини. 
 
До червоної зони віднесли країни з ризиком поширення мутованих штамів, зокрема, ПАР, Бразилію, Індію та Туреччину. З цих країн, незалежно від наявності щеплення, в’їхати до Франції з тестом буде можливо лише за наявності вкрай важливої причини. 
 
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04 06 2021 12:22
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