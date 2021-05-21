Іспанія з 7 червня прийматиме вакцинованих туристів з-за меж ЄС

Іспанія з 7 червня дозволить в'їзд вакцинованим мандрівникам із країн, що не входять до Європейського союзу.

Про це заявив прем'єр-міністр Педро Санчес, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Нове правило поширюватиметься на вакцинованих мандрівників незалежно від країни походження, заявив Санчес у своїй промові на міжнародній туристичній виставці FITUR у Мадриді.

За його словами, повернення туризму стане ключовим фактором відновлення економіки Іспанії.

Паралельно з 24 травня Іспанія дозволить туристам з країн, що не входять до ЄС, але входитимуть до списку країн із низьким ризиком зараження коронавірусом, в'їжджати без необхідності надавати негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Серед інших до списку будуть включені Велика Британія, найбільший ринок Іспанії для іноземних туристів, а також Австралія, Нова Зеландія та Ізраїль.

"Їм тут будуть раді - більш ніж раді - без обмежень та контролю за станом здоров'я", - сказав Санчес журналістам на ярмарку.

Видання El Pais зазначає, що Санчес говорив про вакцини, затверджені Європейським агентством із лікарських засобів.

Нагадаємо, що Європарламент і Рада ЄС досягли компромісного рішення щодо створення сертифікатів вакцинації проти коронавірусу - їх буде запроваджено з 1 липня.