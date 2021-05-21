Іспанія з 7 червня прийматиме вакцинованих туристів з-за меж ЄС
Про це заявив прем'єр-міністр Педро Санчес, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.
Нове правило поширюватиметься на вакцинованих мандрівників незалежно від країни походження, заявив Санчес у своїй промові на міжнародній туристичній виставці FITUR у Мадриді.
За його словами, повернення туризму стане ключовим фактором відновлення економіки Іспанії.
Паралельно з 24 травня Іспанія дозволить туристам з країн, що не входять до ЄС, але входитимуть до списку країн із низьким ризиком зараження коронавірусом, в'їжджати без необхідності надавати негативний ПЛР-тест на коронавірус.
Серед інших до списку будуть включені Велика Британія, найбільший ринок Іспанії для іноземних туристів, а також Австралія, Нова Зеландія та Ізраїль.
"Їм тут будуть раді - більш ніж раді - без обмежень та контролю за станом здоров'я", - сказав Санчес журналістам на ярмарку.
Видання El Pais зазначає, що Санчес говорив про вакцини, затверджені Європейським агентством із лікарських засобів.
Нагадаємо, що Європарламент і Рада ЄС досягли компромісного рішення щодо створення сертифікатів вакцинації проти коронавірусу - їх буде запроваджено з 1 липня.
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