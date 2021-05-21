Євросоюз погодив запуск COVID-сертифікатів з 1 липня

Цифровий COVID-сертифікат ЄС буде безоплатним та доступним для всіх

Європарламент і Рада ЄС досягли компромісного рішення щодо створення сертифікатів вакцинації проти коронавірусу - їх буде запроваджено з 1 липня.

Як передає Укрінформ, таку інформацію оприлюднено на сайті Європейської комісії.

"Єврокомісія вітає попередню політичну згоду між Європарламентом і Радою ЄС навколо регуляторних правил із запровадження Цифрового COVID-сертифікату ЄС. Це означає, що такий сертифікат (який до того мав назву Цифровий зелений сертифікат) буде готовим до використання до кінця червня, як і планувалося. Сьогоднішнє погодження було досягнуто за рекордно короткий час, усього за два місяці після відповідної пропозиції Єврокомісії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Цифровий COVID-сертифікат ЄС буде безоплатним та доступним для всіх. Він міститиме інформацію про вакцинацію, проведені тексти та про одужання після хвороби, тобто про різні варіанти підтвердження набутого імунітету (забезпечуючи право на захист особистих даних). Окрім того, сертифікат матиме QR-код, який є індивідуальний для кожної людини.

Єврокомісія наголошує, що свобода пересування в ЄС є фундаментальним правом його громадян. COVID-сертифікат, який буде доступним як у паперовому, так і в цифровому форматах, покликаний полегшити подорожі для всіх європейців.

Як зазначається, цифрова система контролю таких сертифікатів буде готовою на рівні ЄС вже протягом кількох наступних днів.

Передбачається, що країни ЄС можуть розширювати сфери застосування Цифрових COVID-сертифікатів у національному законодавстві. При цьому, як очікується, вони будуть утримуватися від додаткових обмежень для власників сертифікатів, за винятком випадків, пов'язаних із захистом громадського здоров’я.

Компромісне рішення щодо Цифрових COVID-сертифікатів має пройти формальну процедуру затвердження Радою ЄС і Європарламентом. Відповідні регуляторні правила набудуть чинності з 1 липня, з перехідним періодом у шість тижнів для забезпечення громадян сертифікатами у тих країнах, які потребують для цього більшого часу.

Єврокомісія надасть допомогу країнам-членам у створенні уніфікованої системи контролю за такими COVID-сертифікатами та облаштування необхідної інфраструктури. Пілотні проєкти будуть використовуватися на практиці вже з червня.

Нагадаємо, що Британія запровадила "паспорти вакцинації"