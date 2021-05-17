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Британія запровадила "паспорти вакцинації"

Відтепер британці, які виїжджають за кордон, зможуть пред'являти сертифікати про отримання обох доз вакцини
Відсьогодні у Великій Британії запроваджують закордонні "паспорти вакцинації" у вигляді додатку для смартфонів і планшетів.
Британія запровадила "паспорти вакцинації" Фото: ВВС

Відтепер британці, які виїжджають за кордон, зможуть пред'являти сертифікати про отримання обох доз вакцини проти COVID-19 в електронному вигляді, повідомляє "Укрінформ".

Додаток, який є окремим від застосунку для відстеження контактів у зв'язку з COVID-19, досі можна було також використовувати для запитування повторних рецептів, реєстрації призначень лікаря та перегляду медичних карток.

Депутати та поборники права на конфіденційність висловлювали побоювання, що будь-яка така система може бути дискримінаційною та порушувати права людини.

Як повідомляв Укрінформ, в Англії, Вельсі і більшій частині Шотландії починаючи з 17 травня послабили обмеження, запроваджені у зв'язку з пандемією.

Жителям цих територій тепер можна збиратися в закритих приміщеннях у кількості двох-шести сімей (залежно від регіону), відвідувати паби і ресторани, кінотеатри, музеї, а також виїжджати закордон.

Нагадаємо, що напередодні віцепрем’єр та глава МВС Хорватії Давор Божинович заявив, що країна першою в Європі успішно випробувала сертифікати про щеплення від COVID-19.

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17 05 2021 10:03
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