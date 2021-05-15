Хорватія першою в Європі протестувала COVID-паспорти

Агентство з комерційної діяльності, яке відповідає за технічну розробку (COVID-сертифікатів – ред.), успішно провело тестування за допомогою центрального цифрового терміналу. Було підтверджено, що всі ключові компоненти хорватської системи працюють і ми готові розпочати видачу цих сертифікатів, що заплановано на початок червня

Віцепрем’єр та глава МВС Хорватії Давор Божинович заявив, що країна першою в Європі успішно випробувала сертифікати про щеплення від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Total Croatia News.

"Агентство з комерційної діяльності, яке відповідає за технічну розробку (COVID-сертифікатів – ред.), успішно провело тестування за допомогою центрального цифрового терміналу. Було підтверджено, що всі ключові компоненти хорватської системи працюють і ми готові розпочати видачу цих сертифікатів, що заплановано на початок червня", - сказав Божинович.

Він додав, що система успішно генерує QR-коди для всіх трьох типів сертифікатів - про вакцинацію, тестування та одужання від коронавірусу, а також обмінюється кодами з іншими державами-членами ЄС.

Як повідомлялося, єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон заявив, що ЄС планує з 15 червня запровадити сертифікати, які міститимуть інформацію про вакцинацію або набутий імунітет проти коронавірусу.

Передбачено, що ці сертифікати безплатно видаватимуться у цифровому або паперовому вигляді усім громадянам ЄС, а також третіх країн, які легально перебувають у Євросоюзі. Документи міститимуть інформацію про щеплення, проведені тести або набутий імунітет.

Ця інформація буде зашифрована QR-кодом, який також використовуватиметься для верифікації автентичності документа та особи його власника.