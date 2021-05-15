НОВИНИВіцепрем’єр та глава МВС Хорватії Давор Божинович заявив, що країна першою в Європі успішно випробувала сертифікати про щеплення від COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Хорватія першою в Європі протестувала COVID-паспорти
Агентство з комерційної діяльності, яке відповідає за технічну розробку (COVID-сертифікатів – ред.), успішно провело тестування за допомогою центрального цифрового терміналу. Було підтверджено, що всі ключові компоненти хорватської системи працюють і ми готові розпочати видачу цих сертифікатів, що заплановано на початок червня
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Total Croatia News.
"Агентство з комерційної діяльності, яке відповідає за технічну розробку (COVID-сертифікатів – ред.), успішно провело тестування за допомогою центрального цифрового терміналу. Було підтверджено, що всі ключові компоненти хорватської системи працюють і ми готові розпочати видачу цих сертифікатів, що заплановано на початок червня", - сказав Божинович.
Він додав, що система успішно генерує QR-коди для всіх трьох типів сертифікатів - про вакцинацію, тестування та одужання від коронавірусу, а також обмінюється кодами з іншими державами-членами ЄС.
Як повідомлялося, єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон заявив, що ЄС планує з 15 червня запровадити сертифікати, які міститимуть інформацію про вакцинацію або набутий імунітет проти коронавірусу.
Передбачено, що ці сертифікати безплатно видаватимуться у цифровому або паперовому вигляді усім громадянам ЄС, а також третіх країн, які легально перебувають у Євросоюзі. Документи міститимуть інформацію про щеплення, проведені тести або набутий імунітет.
Ця інформація буде зашифрована QR-кодом, який також використовуватиметься для верифікації автентичності документа та особи його власника.
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15 05 2021 11:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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