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Хорватія першою в Європі протестувала COVID-паспорти

Агентство з комерційної діяльності, яке відповідає за технічну розробку (COVID-сертифікатів – ред.), успішно провело тестування за допомогою центрального цифрового терміналу. Було підтверджено, що всі ключові компоненти хорватської системи працюють і ми готові розпочати видачу цих сертифікатів, що заплановано на початок червня
Віцепрем’єр та глава МВС Хорватії Давор Божинович заявив, що країна першою в Європі успішно випробувала сертифікати про щеплення від COVID-19.
Хорватія першою в Європі протестувала COVID-паспорти Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Total Croatia News.
 
"Агентство з комерційної діяльності, яке відповідає за технічну розробку (COVID-сертифікатів – ред.), успішно провело тестування за допомогою центрального цифрового терміналу. Було підтверджено, що всі ключові компоненти хорватської системи працюють і ми готові розпочати видачу цих сертифікатів, що заплановано на початок червня", - сказав Божинович.
 
Він додав, що система успішно генерує QR-коди для всіх трьох типів сертифікатів - про вакцинацію, тестування та одужання від коронавірусу, а також обмінюється кодами з іншими державами-членами ЄС.
 
Як повідомлялося, єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон заявив, що ЄС планує з 15 червня запровадити сертифікати, які міститимуть інформацію про вакцинацію або набутий імунітет проти коронавірусу.
 
Передбачено, що ці сертифікати безплатно видаватимуться у цифровому або паперовому вигляді усім громадянам ЄС, а також третіх країн, які легально перебувають у Євросоюзі. Документи міститимуть інформацію про щеплення, проведені тести або набутий імунітет.
 
Ця інформація буде зашифрована QR-кодом, який також використовуватиметься для верифікації автентичності документа та особи його власника.
 
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15 05 2021 11:07
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