У ЄС працюють над "паспортами вакцинації" для відновлення подорожей

Цей сертифікат сприятиме безпечному і вільному пересуванню під час пандемії COVID-19, оскільки він надасть доказ того, що людина була вакцинована проти COVID-19, отримала негативний результат тесту або вилікувалася від COVID-19

Посли ЄС погодили мандат на переговори з Європейським парламентом щодо запуску цифрового зеленого сертифіката для подорожей в умовах пандемії коронавірусу.

"Цей сертифікат сприятиме безпечному і вільному пересуванню під час пандемії COVID-19, оскільки він надасть доказ того, що людина була вакцинована проти COVID-19, отримала негативний результат тесту або вилікувалася від COVID-19", - йдеться в заяві на сайті Ради ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Правова база цифрового зеленого сертифіката складається з двох законодавчих пропозицій. Перший стосується громадян ЄС і членів їх сімей, а другий стосується громадян третіх країн, які на законних підставах перебувають або проживають на території держави-члена.

Згідно з цими пропозиціями, можна буде використовувати сертифікат у всіх країнах-членах ЄС. Він також буде представлений в Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії. Цифровий зелений сертифікат також буде відкритий для ініціатив, що розробляються в усьому світі.

Очікується, що Європейський парламент затвердить свою позицію для переговорів на пленарному засіданні 26-29 квітня. Після цього почнуться переговори між інституціями.

Держави-члени ЄС підкреслили своє зобов'язання підготувати документ до літа 2021 року.