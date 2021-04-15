НОВИНИПосли ЄС погодили мандат на переговори з Європейським парламентом щодо запуску цифрового зеленого сертифіката для подорожей в умовах пандемії коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У ЄС працюють над "паспортами вакцинації" для відновлення подорожей
Цей сертифікат сприятиме безпечному і вільному пересуванню під час пандемії COVID-19, оскільки він надасть доказ того, що людина була вакцинована проти COVID-19, отримала негативний результат тесту або вилікувалася від COVID-19
Фото: Google
"Цей сертифікат сприятиме безпечному і вільному пересуванню під час пандемії COVID-19, оскільки він надасть доказ того, що людина була вакцинована проти COVID-19, отримала негативний результат тесту або вилікувалася від COVID-19", - йдеться в заяві на сайті Ради ЄС, повідомляє "Європейська правда".
Правова база цифрового зеленого сертифіката складається з двох законодавчих пропозицій. Перший стосується громадян ЄС і членів їх сімей, а другий стосується громадян третіх країн, які на законних підставах перебувають або проживають на території держави-члена.
Згідно з цими пропозиціями, можна буде використовувати сертифікат у всіх країнах-членах ЄС. Він також буде представлений в Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії. Цифровий зелений сертифікат також буде відкритий для ініціатив, що розробляються в усьому світі.
Очікується, що Європейський парламент затвердить свою позицію для переговорів на пленарному засіданні 26-29 квітня. Після цього почнуться переговори між інституціями.
Держави-члени ЄС підкреслили своє зобов'язання підготувати документ до літа 2021 року.
Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не підтримує запровадження паспортів вакцинації для поїздок до інших країн.
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15 04 2021 10:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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