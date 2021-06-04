ВООЗ поки що не підтримує введення паспортів вакцинації проти COVID-19

Таке рішення пояснюють невпевненістю у тому, чи запобігає щеплення проти COVID-19 передачі вірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не підтримує запровадження паспортів вакцинації для поїздок до інших країн.

Таке рішення пояснюють невпевненістю у тому, чи запобігає щеплення проти COVID-19 передачі вірусу, а також міркуваннями "справедливості", повідомляє "Громадське".

Зараз ВООЗ очікує результатів перевірки китайських вакцин проти коронавірусу Sinopharm та Sinovac стосовно їх можливого екстреного використання наприкінці квітня, оскільки потрібні додаткові дані.

Навіщо потрібні ці "паспорти вакцинації"?

Власники таких документів зможуть частково не дотримуватися коронавірусних обмежень у межах своєї країни чи подорожувати за кордон. Такі документи будуть так чи інакше підтверджувати факт вакцинації людини від коронавірусної хвороби. "Паспорт щеплення" має засвідчити, що людина не лише не хвора на COVID-19, а й не становить небезпеки для інших і не може захворіти сама.

Нагадаємо, що у ЄС визначилися, як виглядатимуть і працюватимуть "паспорти вакцинації", які дозволять подорожувати без карантину