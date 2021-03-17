У ЄС визначилися, як виглядатимуть і працюватимуть "паспорти вакцинації", які дозволять подорожувати без

Європейська комісія 17 березня визначилася з функціями та вмістом своїх паспортів вакцинації проти коронавірусу. Вони дозволять подорожувати без обмежень і покликані врятувати літній туристичний сезон.

Паспорти назвали "Цифровими зеленими сертифікатами", повідомляє "Громадське". Вони будуть безплатними й доступними в цифровому або паперовому форматі. Інформація в таких сертифікатах дублюватиметься англійською та офіційною мовою країни, яка видала документ. Сертифікат обов'язково повинен мати штрих-код, дату й місце вакцинації, тип вакцини тощо.

Формально документи будуть трьох типів: про вакцинацію від коронавірусу, про те, що власник сертифіката вже перехворів на COVID-19, і про наявність негативного тесту на коронавірус.

Сертифікат видаватимуть людям, які щепилися вакцинами, що затверджені Європейським агентством з лікарських засобів - тобто препаратами Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Janssen (Johnson & Johnson).

"Цифровий зелений сертифікат не буде передумовою для вільного пересування і ніяк не дискримінуватиме людей", - переконує Дідьє Рейндерс, високопоставлений чиновник ЄС із питань юстиції.

Він також додає, що мета таких "паспортів вакцинації" полягає в "поступовому відновленні вільного пересування в ЄС та уникненні поділу простору Союзу".

Згідно із запропонованими правилами, національні уряди зможуть самі вирішувати, які обмеження на поїздки вони скасовуватимуть для власників таких сертифікатів.

Наразі ці пропозиції Єврокомісії ще потребують схвалення Європейським парламентом і більшістю країн-членів. У ЄС сподіваються, що сертифікати зможуть запровадити до середини червня

Нагадаємо, що Єврокомісія готова надати пропозиції щодо COVID-паспортів уже в березні