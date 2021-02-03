Єврокомісія готова надати пропозиції щодо COVID-паспортів уже в березні
Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Цього місяця ми представимо законодавчі пропозиції до Цифрових зелених паспортів. Метою є забезпечити: доказ, що особа була вакцинована; результати тестування тих, хто ще не отримав вакцину; інформація щодо одужання від COVID-19", - написала очільниця Єврокомісії.
Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн додала, що при цьому буде забезпечено захист даних, безпеку та приватність.
25 лютого глави держав та урядів ЄС під час віртуального саміту підтвердили необхідність солідарного підходу до боротьби з пандемією коронавірусу. Протидія їй передбачає, зокрема, обмеження на "несуттєві" подорожі - тобто, такі, що не пов’язані із гострою потребою або професійною діяльністю.
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