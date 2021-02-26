Лідери ЄС планують до літа створити єдиний "паспорт вакцинації"

Лідери ЄС розраховують, що стандартизований сертифікат про вакцинацію від коронавірусу буде розроблений до літа.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle/DPA, про це повідомила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель після саміту-відеоконференції лідерів 25 лютого.

"Політичне завдання - домогтися цього в найближчі місяці, ми говорили про три місяці. Я очікую, що до літа все буде готово", - сказала вона.

У спільній заяві за підсумками саміту єдиним реченням повідомляється, що країни продовжать напрацьовувати спільний підхід до сертифікатів та повернуться до цього питання згодом. Відтак про домовленості про певні привілеї для вакцинованих людей поки не йдеться.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн теж зазначила, що для напрацювання спільного підходу необхідно щонайменш три місяці, і на додачу до технічних труднощів "є ще чимало відкритих політичних питань".

Нагадаємо, вже низка країн ЄС, особливо ті, економіка яких дуже залежить від туризму, підтримують ідею про вільні подорожі для вакцинованих людей

У блоці виділилися два табори: перші, зокрема Німеччина й Франція, вагаються пов’язувати вакцинацію з можливістю вільних подорожей, тоді як Греція, Кіпр, Іспанія та інші "туристичні" члени блоку хочуть вирішити питання якомога швидше.

Нагадаємо, Греція вже підписала угоду, з Ізраїлем, яка дозволить людям, вакцинованим проти коронавірусу, вільно пересуватися між двома країнами після відновлення подорожей.

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