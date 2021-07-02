Британія пообіцяла не вводити "паспорт вакцинації"

Велика Британія не буде вводити так званий "паспорт вакцинації" проти COVID-19.

Про це у неділю заявив британський міністр з питань вакцинації Надім Захаві Sky News, повідомляє "Європейська правда".

"Ми безумовно не збираємося вводити його в рамках програми впровадження вакцини", - сказав Захаві.

Водночас, за його словами, люди зможуть попросити підтвердження вакцинації у свого лікаря, якщо воно знадобиться для поїздки в інші країни.

Він також висловив впевненість у тому, що уряд зможе запропонувати щеплення людям, старшим за 50 років, до травня.

У п’ятницю видання The Times повідомило, що Британія веде роботу над створенням "паспорту вакцинації", який буде використовуватися для поїздок за кордон.

Раніше про схожі плани створити до літа цифровий "паспорт вакцинації" оголосив уряд Швеції.

Також Фінляндія планує запровадити "паспорт вакцинації" від коронавірусу

