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ПОЛІТИКА

ЄС пропонує радикальні зміни у фінансуванні бідніших країн-членів

28 березня 2024, 13:02
ЄС пропонує радикальні зміни у фінансуванні бідніших країн-членів
Джерело: pixabay
У документі, який підписали усі єврокомісари 27 березня, Єврокомісія підняла питання про те, що отримання грошей у майбутньому має ґрунтуватися на заслугах країн.

Країнам, можливо, незабаром доведеться досягти цілей в обмін на свою частку значної частини бюджету ЄС згідно з далекосяжними планами, розробленими Європейською Комісією.

Про це повідомляє Politico.

У Єврокомісії обмірковують зміну підходу до виділення країнам коштів із Фонду згуртованості, на який у 7-річному бюджеті до 2027 року закладено 392 млрд євро і завдання якого – допомагати "підтягнути" бідніші країни ЄС до багатших за рівнем розвитку. 

Усі менш багаті країни ЄС, від Португалії до Угорщини і Болгарії, за роки членства дуже виграли від отриманого фінансування з Фонду згуртованості, що спрямовується передусім на транспортну інфраструктуру і довкілля. 

Досі виділення коштів відбувалося за певними критеріями. Тепер обговорюють варіант, щоби кошти на розвиток надавалися за моделлю "гроші в обмін на реформи" та з серйозною системою аудиту і контролю. 

У документі, який підписали усі єврокомісари 27 березня, Єврокомісія підняла питання про те, що отримання грошей у майбутньому має ґрунтуватися на заслугах країн. 

Серед іншого, це пов’язано з майбутнім вступом багатьох новин членів – у тому числі України, які потребуватимуть значних інвестицій. 

Окрім того, у Брюсселі мають негативні приклади з Угорщиною та Польщею, з якими виникли конфлікти щодо дотримання демократичних стандартів і яким Брюссель через це блокував надання фінансування з фондів ЄС. Відтак якщо кошти з Фонду згуртованості одразу "прив’язати" до певних вимог у реформах, Євросоюз отримає додатковий важіль впливу. 

Подібний підхід вже застосували у так званому "фонді відновлення", з якого виділяли підтримку для стимулювання економічного розвитку після збитків від пандемії коронавірусу. Проте з проєкту документу випливає, що не йдеться про точне копіювання цієї моделі.

Зміна підходу нібито має широку підтримку, проте Єврокомісія ще має внести офіційну пропозицію та отримати відгуки країн-членів. 

ЄСбідніші країни

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