Американці випереджають ЄС у закупівлі стратегічних металів

02 грудня 2025, 13:41
Фото: lexinform.com.ua
Рідкоземельні елементи для сенсорів, двигунів і дронів стають дефіцитними у Європі через високий попит на контроль Китаю над постачанням.

Європейські оборонні компанії відчувають дефіцит рідкісноземельних металів, критично важливих для виробництва високотехнологічної зброї, у той час як американські конкуренти швидко скуповують ці ресурси.

Про це йдеться в матеріалі агенції Bloomberg

Попри тимчасове затишшя у торговельній війні США та Китаю, Пекін продовжує жорстко контролювати експорт рідкісноземельних металів, забороняючи їх постачання компаніям, що виробляють озброєння. Через це запаси, які перебувають поза межами Китаю, значно подорожчали, а деякі європейські резерви можуть вичерпатися вже за кілька місяців.

"Якщо європейцям потрібно три-чотири тижні, щоб продати тонну тербію, американці роблять це за три-чотири дні", - зазначив фінансовий директор берлінського трейдера Noble Elements Тім Боргшульте.

Американські оборонні компанії активно використовують свій ринковий вплив і фінансові ресурси, щоб забезпечити постачання рідкісноземельних металів до постачальників компонентів. Європейські фірми ж часто закуповують матеріали без координації з постачальниками та з мінімальною державною підтримкою.

Щоб зменшити залежність від Китаю, у 2024 році ЄС ухвалив Закон про критично важливі сировинні матеріали. 

Цього тижня планується оголошення деталей нової ініціативи RESourceEU, спрямованої на розвиток внутрішніх ланцюгів постачання та розширення партнерств із країнами поза межами блоку.

Крім того, Німецький банк розвитку KfW створив фонд сировинних ресурсів на 1 мільярд євро для підтримки стратегічних закупівель.

Рідкісноземельні метали необхідні для виробництва сучасних сенсорів і високоточних двигунів, які використовуються у фрегатах, винищувачах та військових безпілотниках.

 

СШАЄСкопалини

