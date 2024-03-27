ЄС не передаватиме Україні 5 млрд євро доходів від заморожених активів росії – Politico

Очікується, що на допомогу Україні будуть виділені доходи від інвестицій, отримані вже цього року.

Керівництво ЄС вирішило не передавати Україні 5 млрд євро прибутку, отриманого від заморожених російських активів у 2022 та 2023 роках.

Про це повідомляє Politico.

Наразі коштами розпоряджається орган під назвою Euroclear – європейський депозитарій цінних паперів. За інформацією журналістів, Єврокомісія хоче залишити ці гроші як своєрідну страховку від ймовірних судових позовів з боку росії.

Так, у поки що неопублікованому звіті ЄС, з яким ознайомилися ЗМІ, йдеться, що Euroclear зможе використати ці гроші для покриття "витрат, ризиків та збитків, завданих центральним депозитаріям цінних паперів через війну в Україні".

"Прибуток за 2022–2023 роки, пов'язаний із замороженими російськими активами, відокремлений від прибутку, отриманого в рамках звичайного бізнесу. Ми не розподіляємо цей прибуток серед акціонерів і зберігаємо його доти, доки не будуть надані подальші вказівки", – повідомила Euroclear у письмовій відповіді Politico.

Очікується, що на допомогу Україні будуть виділені доходи від інвестицій, отримані вже цього року. Однак влада в Києві не погоджується з таким планом Єврокомісії. Так, міністр юстиції Денис Малюська назвав його "помилкою" під час дискусії у Брюсселі минулого тижня.

"Я ніколи не чув, що 5 мільярдів євро – це буфер для Euroclear. Це занадто велика сума грошей, щоб бути буфером для будь-якого потенційного судового процесу", – сказав він.

Проте юристи пояснюють, що арешт прибутку "заднім числом" був би "юридичним мінним полем", що пояснює, чому пропозиція Комісії не охоплює доходи, отримані у 2022 та 2023 роках.

"Є дуже обмежені обставини, за яких нормативні акти можуть застосовуватись заднім числом", – визнав Малюська.