Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Франція закликає запровадити нові санкції ЄС для боротьби з російською дезінформацією – Bloomberg

24 квітня 2024, 15:07
Франція закликає запровадити нові санкції ЄС для боротьби з російською дезінформацією – Bloomberg
Фото: з відкритих джерел
Пропозицію підтримують Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди та Польща.

Франція просить Європейський Союз запровадити новий режим санкцій проти росії через дезінформацію та операції з втручання у вибори у всьому світі.

Про це пише Bloomberg.

Пропозиція, яку підтримують Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди та Польща, дозволить ЄС посилити санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до дій, що спрямовані на дестабілізацію у всьому світі і які спонсорує Кремль. 

У чернетці документа, яку має видання, йдеться, що "дестабілізаційна діяльність, яку здійснюють пов’язані з росією суб’єкти, також посилилася скрізь у Європі, оскільки російський режим вжив заходів, щоб підірвати демократію, стабільність і верховенство права за допомогою різних гібридних інструментів".

Напередодні виборів до Європейського парламенту у червні блок зробив своїм пріоритетом боротьбу зі все більшою хвилею російської дезінформації, яка намагається розділити союзників у таких питаннях, як підтримка України, і зіпсувати відносини з країнами Глобального Півдня. 

У спільних висновках за результатами саміту лідерів ЄС минулого тижня блок заявив, що буде "уважно стежити за будь-якими ризиками, пов’язаними з дезінформацією, зокрема за допомогою штучного інтелекту, а також маніпулюванням іноземною інформацією та втручанням у виборчі процеси".

Франціясанкціі проти росіївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Роль російських аграрних олігархів у виробництві безпілотників. Розслідування ухилення від санкцій – Frontelligence Insight
Політика
Роль російських аграрних олігархів у виробництві безпілотників. Розслідування ухилення від санкцій – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 16:46
росіяни прорвалися до Очеретиного. І намагаються закріпити успіх – Том Купер
Cуспільство
росіяни прорвалися до Очеретиного. І намагаються закріпити успіх – Том Купер
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 13:44
Пропагандони мають нову героїню у Вашингтоні. Вони лютують через
Політика
Пропагандони мають нову героїню у Вашингтоні. Вони лютують через "зраду" республіканців – Джулія Девіс
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 12:33
Європа, а не НАТО, має відправити війська в Україну. Чому не слід хвилюватися через ризики ескалації – Foreign Affairs
Політика
Європа, а не НАТО, має відправити війська в Україну. Чому не слід хвилюватися через ризики ескалації – Foreign Affairs
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 08:53
Нема причин поки радіти оголошенню про американську допомогу. Що дозволяє росіянам просуватися – Том Купер
Політика
Нема причин поки радіти оголошенню про американську допомогу. Що дозволяє росіянам просуватися – Том Купер
Переклад iPress – 23 квітня 2024, 16:53
Багато дрібних дій. росіяни продовжують наполегливо атакувати українські позиції за підтримки авіації та артилерії – Дональд Гілл
Cуспільство
Багато дрібних дій. росіяни продовжують наполегливо атакувати українські позиції за підтримки авіації та артилерії – Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 квітня 2024, 11:21
російська загроза не щезне. Без європейського переозброєння НАТО прирікає себе на поразку – Ендрю Міхта
Політика
російська загроза не щезне. Без європейського переозброєння НАТО прирікає себе на поразку – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 квітня 2024, 08:08
Проросійська фракція Республіканської партії програла. Тепер Україна має перемогти – Енн Епплбом
Політика
Проросійська фракція Республіканської партії програла. Тепер Україна має перемогти – Енн Епплбом
Переклад iPress – 22 квітня 2024, 16:11
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється