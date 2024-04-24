Франція закликає запровадити нові санкції ЄС для боротьби з російською дезінформацією – Bloomberg

Пропозицію підтримують Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди та Польща.

Франція просить Європейський Союз запровадити новий режим санкцій проти росії через дезінформацію та операції з втручання у вибори у всьому світі.

Про це пише Bloomberg.

Пропозиція, яку підтримують Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди та Польща, дозволить ЄС посилити санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до дій, що спрямовані на дестабілізацію у всьому світі і які спонсорує Кремль.

У чернетці документа, яку має видання, йдеться, що "дестабілізаційна діяльність, яку здійснюють пов’язані з росією суб’єкти, також посилилася скрізь у Європі, оскільки російський режим вжив заходів, щоб підірвати демократію, стабільність і верховенство права за допомогою різних гібридних інструментів".

Напередодні виборів до Європейського парламенту у червні блок зробив своїм пріоритетом боротьбу зі все більшою хвилею російської дезінформації, яка намагається розділити союзників у таких питаннях, як підтримка України, і зіпсувати відносини з країнами Глобального Півдня.

У спільних висновках за результатами саміту лідерів ЄС минулого тижня блок заявив, що буде "уважно стежити за будь-якими ризиками, пов’язаними з дезінформацією, зокрема за допомогою штучного інтелекту, а також маніпулюванням іноземною інформацією та втручанням у виборчі процеси".