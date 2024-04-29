Майже всі держави ЄС є мішенню російської пропаганди – МЗС Франції

Інтернет-операції росії спрямовані на дестабілізацію громадської думки напередодні голосування.

Майже всі країни Європейського Союзу стають мішенню проросійської інтернет-пропаганди перед виборами до Європарламенту, що відбудуться на початку червня, заявив державний секретар Франції у справах Європи Жан-Ноель Барро. Зусилля французького уряду, спрямовані на боротьбу з іноземним втручанням і дезінформацією, виявили понад 30 нових веб-сайтів, які поширюють прокремлівську пропаганду по всій Європі, заявив на прес-конференції Жан-Ноель Барро. Це на додачу до вже виявлених 193 доменів.

Про це повідомляє Bloomberg.

25 з 27 країн-членів ЄС стали об'єктами атак протягом останніх місяців, повідомило сьогодні 29 квітня Міністерство закордонних справ Франції. Барро заявив, що ці інтернет-операції спрямовані на дестабілізацію громадської думки напередодні голосування. Виступаючи перед журналістами разом зі своїми німецькими та польськими колегами поблизу Парижа, він закликав соціальні платформи блокувати веб-сайти, які "беруть участь в операції іноземного втручання".

"2024 рік — це рік великих виборів у Європі та за її межами. Ми не потерпимо жодних спроб втручання в наші демократичні процеси", — заявили міністри Франції, Польщі та Німеччини.

Французькі урядовці вже давно попереджають, що росія використовує кампанії з дезінформації в Інтернеті для просування свого порядку денного та підриву міжнародної підтримки України. Президент Еммануель Макрон, який посилив свою позицію щодо москви, нещодавно активізував зусилля з протидії російській пропаганді.

Нагадаємо, що ЄС перевірить Facebook та Instagram компанії Meta на предмет роботи з російською дезінформацією. Чиновники ЄС особливо стурбовані тим, як платформи Meta реагують на спроби Росії підірвати майбутні європейські вибори.