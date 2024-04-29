Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Майже всі держави ЄС є мішенню російської пропаганди – МЗС Франції

29 квітня 2024, 19:09
Майже всі держави ЄС є мішенню російської пропаганди – МЗС Франції
Фото: EURACTIV
Інтернет-операції росії спрямовані на дестабілізацію громадської думки напередодні голосування.

Майже всі країни Європейського Союзу стають мішенню проросійської інтернет-пропаганди перед виборами до Європарламенту, що відбудуться на початку червня, заявив державний секретар Франції у справах Європи Жан-Ноель Барро. Зусилля французького уряду, спрямовані на боротьбу з іноземним втручанням і дезінформацією, виявили понад 30 нових веб-сайтів, які поширюють прокремлівську пропаганду по всій Європі, заявив на прес-конференції Жан-Ноель Барро. Це на додачу до вже виявлених 193 доменів.

Про це повідомляє Bloomberg.

25 з 27 країн-членів ЄС стали об'єктами атак протягом останніх місяців, повідомило сьогодні 29 квітня Міністерство закордонних справ Франції. Барро заявив, що ці інтернет-операції спрямовані на дестабілізацію громадської думки напередодні голосування. Виступаючи перед журналістами разом зі своїми німецькими та польськими колегами поблизу Парижа, він закликав соціальні платформи блокувати веб-сайти, які "беруть участь в операції іноземного втручання". 

"2024 рік — це рік великих виборів у Європі та за її межами. Ми не потерпимо жодних спроб втручання в наші демократичні процеси", — заявили міністри Франції, Польщі та Німеччини.

Французькі урядовці вже давно попереджають, що росія використовує кампанії з дезінформації в Інтернеті для просування свого порядку денного та підриву міжнародної підтримки України. Президент Еммануель Макрон, який посилив свою позицію щодо москви, нещодавно активізував зусилля з протидії російській пропаганді.

Нагадаємо, що ЄС перевірить Facebook та Instagram компанії Meta на предмет роботи з російською дезінформацією. Чиновники ЄС особливо стурбовані тим, як платформи Meta реагують на спроби Росії підірвати майбутні європейські вибори.

Франціяпропаганда рфросія загроза

Останні матеріали

Україні не вистачає сил. Проте шанси росіян захопити Донбас близькі до нуля – Дональд Гілл
Cуспільство
Україні не вистачає сил. Проте шанси росіян захопити Донбас близькі до нуля – Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 квітня 2024, 18:10
Том Купер рекомендує: російська ракетна кампанія проти України. Довоєнні запаси балістичних та крилатих ракет закінчилися – Адріан Фонтанелла
Cуспільство
Том Купер рекомендує: російська ракетна кампанія проти України. Довоєнні запаси балістичних та крилатих ракет закінчилися – Адріан Фонтанелла
Переклад iPress – 29 квітня 2024, 17:01
Перегони на полі бою. росіяни хочуть захопити більше території, поки не дійшла американська допомога – Філліпс О'Брайен
Політика
Перегони на полі бою. росіяни хочуть захопити більше території, поки не дійшла американська допомога – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 квітня 2024, 12:35
Cуспільство
"Знищені" росіянами 4-5 разів повітряні сили України продовжують наносити ураження. росіяни кидають в бій всіх, кого можуть нашкребти – Том Купер
Переклад iPress – 29 квітня 2024, 00:12
Західним експертам варто зайнятися Шольцем – буде більше користі. росіяни продовжують просуватися на Захід від Авдіївки – Том Купер
Політика
Західним експертам варто зайнятися Шольцем – буде більше користі. росіяни продовжують просуватися на Захід від Авдіївки – Том Купер
Переклад iPress – 28 квітня 2024, 11:45
ЗСУ поки не вдалося вирішити кризу біля Очеретиного. Бомби УМПК і РСЗВ завдають втрат – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ поки не вдалося вирішити кризу біля Очеретиного. Бомби УМПК і РСЗВ завдають втрат – Том Купер
Переклад iPress – 27 квітня 2024, 11:17
Байдену потрібно змусити путіна нервувати. Він має всі повноваження і жодного виправдання – Марк Тот та Джонатан Світ
Політика
Байдену потрібно змусити путіна нервувати. Він має всі повноваження і жодного виправдання – Марк Тот та Джонатан Світ
Переклад iPress – 26 квітня 2024, 15:37
Здавалося, що допомога Україні померла. Чому Джонсон все ж-таки виніс на голосування законопроєкт? – Washington Post
Політика
Здавалося, що допомога Україні померла. Чому Джонсон все ж-таки виніс на голосування законопроєкт? – Washington Post
Переклад iPress – 26 квітня 2024, 11:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється