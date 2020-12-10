Анімація та рибки: в Японії за соціальною дистанцією стежить електроніка
Наприклад, новий прилад, створений компанією Hitachi, визначає місцезнаходження людей за допомогою датчиків і проектує зображення плаваючих риб в радіусі двох метрів навколо них. Риби зникають, якщо людина знаходиться занадто близько від інших.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Nhk World-Japan.
Компанія Mitsubishi Electric в квітні почала продавати обладнання, яке проектує на підлогу анімаційні зображення, що нагадують людям перевірити, чи не занадто багатолюдно на об'єкті. Вони також рекомендують заходити в ліфти невеликими групами.
Система, розроблена компанією Panasonic, попереджає відвідувачів заходів про надмірну скупченість в приміщенні, змінюючи колір освітлення.
Ці прилади призначені для того, щоб допомогти дітям і іноземцям, які не читають японською, нагадуючи їм про необхідність заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції.
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