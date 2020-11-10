Банк Японії оголосив про підготовку експериментів з цифровою валютою
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє NHK.
На першому етапі планується протестувати основні функції цифрової валюти, в тому числі способи її випуску та обігу.
Другий етап передбачає додаткові технічні експерименти. Після цього Банк Японії може розглянути пілотну програму за участю постачальників платіжних послуг і користувачів.
Як уточнюється, таке рішення було прийнято після того, як у п'ятницю сім основних центральних банків погодилися з тим, що введення цифрових валют не має підривати стабільність цін або грошових систем. "Європейський центральний банк і Федеральна резервна система США приєдналися до угоди з Банком Японії", - додає NHK.
Водночас, зазначає агентство, Банк Японії заявляє, що "на цей момент у нього немає жодних планів стосовно випуску такої валюти, але йому потрібно вивчити можливість більш конкретно і практично".
Нагадаємо, що Південна Корея планує ввести податок на криптовалюту
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