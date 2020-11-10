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Банк Японії оголосив про підготовку експериментів з цифровою валютою

Банк Японії заявляє, що "на цей момент у нього немає жодних планів стосовно випуску такої валюти, але йому потрібно вивчити можливість більш конкретно і практично"
Банк Японії заявив, що має намір почати експерименти з цифровою валютою на початку наступного фінансового року.
Банк Японії оголосив про підготовку експериментів з цифровою валютою Фото: Shutterstock.com

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє NHK.

На першому етапі планується протестувати основні функції цифрової валюти, в тому числі способи її випуску та обігу.

Другий етап передбачає додаткові технічні експерименти. Після цього Банк Японії може розглянути пілотну програму за участю постачальників платіжних послуг і користувачів.

Як уточнюється, таке рішення було прийнято після того, як у п'ятницю сім основних центральних банків погодилися з тим, що введення цифрових валют не має підривати стабільність цін або грошових систем. "Європейський центральний банк і Федеральна резервна система США приєдналися до угоди з Банком Японії", - додає NHK.

Водночас, зазначає агентство, Банк Японії заявляє, що "на цей момент у нього немає жодних планів стосовно випуску такої валюти, але йому потрібно вивчити можливість більш конкретно і практично".

Нагадаємо, що Південна Корея планує ввести податок на криптовалюту

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11 10 2020 11:51
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