Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Південна Корея планує ввести податок на криптовалюту

За словами міністра фінансів країни Нам Кі Хонга, він оприлюднить більше деталей вже наступного місяця
Міністерство фінансів Південної Кореї планує запровадити податок на транзакції з криптовалютою.
Південна Корея планує ввести податок на криптовалюту Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Yonhap, зазначає "Укрінформ".

"Південна Корея планує ввести податок на криптовалюту", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра фінансів країни Нам Кі Хонга, він оприлюднить більше деталей вже наступного місяця.

Зазначається, що за останні кілька років криптовалюти bitcoin й ethereum набрали великої популярності у Південній Кореї, особливо серед інвесторів, які хочуть заробити швидкі гроші.

Раніше у місцевому Мінфіні розглядали можливість запровадити податок у 20% на прибуток від транзакцій з криптовалютою.

Читайте також: Коронавірусу присвятили нову криптовалюту CoronaCoin

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 06 2020 12:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Київ закупив 400 камер для розпізнавання людей з підвищеною температурою

Київ закупив 400 камер для розпізнавання людей з підвищеною температурою

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.