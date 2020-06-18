БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМіністерство фінансів Південної Кореї планує запровадити податок на транзакції з криптовалютою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Південна Корея планує ввести податок на криптовалюту
За словами міністра фінансів країни Нам Кі Хонга, він оприлюднить більше деталей вже наступного місяця
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Yonhap, зазначає "Укрінформ".
"Південна Корея планує ввести податок на криптовалюту", - йдеться у повідомленні.
За словами міністра фінансів країни Нам Кі Хонга, він оприлюднить більше деталей вже наступного місяця.
Зазначається, що за останні кілька років криптовалюти bitcoin й ethereum набрали великої популярності у Південній Кореї, особливо серед інвесторів, які хочуть заробити швидкі гроші.
Раніше у місцевому Мінфіні розглядали можливість запровадити податок у 20% на прибуток від транзакцій з криптовалютою.
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