Коронавірусу присвятили нову криптовалюту CoronaCoin
Про це повідомляє New York Post, передає УКРІНФОРМ.
“Зі збільшенням кількості заражених або померлих від вірусу, кількість токенів буде зменшуватися кожні 48 годин... Отже, після кожного виявленого випадку зараження, видаляється один токен", - йдеться у повідомленні.
Таким чином, кількість токенів CoronaCoin, схожої на біткоїн, буде зменшуватися унаслідок збільшення смертей через вірус, проте таким чином криптовалюта буде підвищуватися у вартості.
Кількість токенів CoronaCoin дорівнює приблизній кількості людей на планеті - 7 604 953 650.
Творці нової криптовалюти пообіцяли 20% доходу направляти в Червоний Хрест.
Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко доручив департаментам освіти та охорони здоров’я КМДА організувати вимірювання кожного ранку температури всім вихованцям дитячих садочків та учням столичних шкіл.
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