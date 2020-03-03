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У київських школах та дитсадках дітям щоранку мірятимуть температуру

"В Україні виявлений перший випадок захворювання на коронавірус. Пацієнт госпіталізований в Чернівецькій області"
Мер Києва Віталій Кличко доручив департаментам освіти та охорони здоров’я КМДА організувати вимірювання кожного ранку температури всім вихованцям дитячих садочків та учням столичних шкіл.
У київських школах та дитсадках дітям щоранку мірятимуть температуру

Про це повідомив Кличко у Facebook, передає УКРІНФОРМ.

"В Україні виявлений перший випадок захворювання на коронавірус. Пацієнт госпіталізований в Чернівецькій області. У Києві поки випадків цього вірусу не зафіксували. Але ми, розуміючи загрозу, повинні бути готові до такого виклику", - зазначив Кличко.

Він зауважив, що в столиці підготовлені бази в семи столичних лікарнях для госпіталізації пацієнтів з підозрою на коронавірус. Три з них - для дорослих, три - для дітей і одна - для вагітних. На випадок ускладнення епідемічної ситуації столична влада визначила додаткові заклади охорони здоров’я, де є окремо розташовані корпуси.

За словами Кличка, наразі підготовлені дві спеціалізованих бригади екстреної медичної допомоги для транспортування осіб з підозрою на коронавірус. Також всі швидкі дезінфікують двічі на день.

"Увесь комунальний громадський транспорт столиці перед виходом на лінію щодня обробляють дезінфекційними засобами", - повідомив мер.

Кличко повідомив, що столична влада замовила обладнання для проведення експрес-тестів на коронавірус в обох аеропортах Києва - щоб пасажирам, у яких виявили високу температуру або ознаки можливого захворювання, могли зробити тест безпосередньо в аеропорту.

"Я закликаю не піддаватися паніці. І відповідально ставитися до свого здоров’я і безпеки оточуючих. У разі симптомів вірусного захворювання – одразу звертайтеся до лікарів", - наголосив Кличко.

Нагадаємо,що Кабінет міністрів запустив інтернет-ресурс з актуальною інформацією про коронавірус.

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03 03 2020 15:20
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