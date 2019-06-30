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Аномальна спека у Європі: загинули вісім осіб

Температура у Франції цього тижня досягла 45,9 градусів
Через рекордно високу температуру повітря в Європі, за даними на суботу, 29 червня, померли вісім осіб. З них четверо у Франції, двоє в Іспанії, ще двоє - в Італії.
Аномальна спека у Європі: загинули вісім осіб Фото: rian.com.ua

Перший смертельний випадок стався у Франції в четвер. Тоді загинув 33-річний покрівельник, який виконував свою роботу при температурі повітря 35ºС, йдеться в повідомленні, повідомляє AFP.

Французькі лікарі намагаються врятувати життя ще декількох людей, які через спеку потрапили до лікарень.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 28 червня, у Франції було зафіксовано відразу кілька абсолютних температурних рекордів за всю історію спостережень. У комуні Галларг-ле-Монтьє, розташованої на півдні країни, метеорологи зафіксували температуру повітря в 45,9 градуса. Попередній рекорд у Франції зафіксували в 2003 році, коли температура піднялася до 44,1 градуса.

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30 06 2019 12:20
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