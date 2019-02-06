ПОЛІТИКА НОВИНИУ Нідерландах стовпчики термометрів піднялися до 31 градуса тепла і досягли рекордного рівня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Нідерландах зафіксували рекордну спеку
Попередній рекорд був зафіксований 2 червня 1947 року
Фото: "Укрінформ"
Попередній рекорд був зафіксований 2 червня 1947 року, тоді було 29,5 градусів, повідомляє "Укрінформ".
Щоб врятуватися від спеки, люди від самого ранку вирушили на море в Гаагу, чим спричинили великі затори на дорогах.
При цьому через велику кількість охочих потрапити на море деякі в’їзди на пляж перекрили. Усі парковки біля моря заповнені велосипедами, скутерами, мотоциклами та автівками.
За прогнозами синоптиків, спека спаде вже завтра до +21 градуса.
Нагадаємо, що вчені з Плімутського університету заявили про те, що глобальне танення льодовиків може призвести до вивільнення радіоактивних частинок, які залишилися після випробувань ядерної зброї.
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02 06 2019 20:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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