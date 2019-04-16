Танення льодовиків може призвести до радіоактивного забруднення

У результаті танення льодовиків можуть вивільнитися частинки, що залишилися від випробувань ядерної зброї

Вчені з Плімутського університету заявили про те, що глобальне танення льодовиків може призвести до вивільнення радіоактивних частинок, які залишилися після випробувань ядерної зброї.

Дослідники вивчили льодовики Альп, Кавказу, Британської Колумбії, Антарктиди і Арктики, повідомляє Naked science.

У ході дослідження вчені шукали радіоактивні частинки в кріокониті - дрібному пилу, який постійно осідає на поверхні криги і зберігається в ній. Радіонукліди були виявлені у 17 ділянках - у кількості, яка в 10 разів перевищує їхній вміст по сусідству з льодовиками.

За словами вчених, ці льоди виявилися одними з найбільш забруднених радіацією місць на планеті, крім обмежених зон важкого зараження.

Це забруднення пов'язане з численними випробуваннями, які проводилися до 60-х років минулого століття, а також з масштабними аваріями, в тому числі, в Чорнобилі і на Фукусімі. Вивільняючись при таненні, радіонукліди здатні потрапляти в організм живих істот; так, особливо небезпечний америцій-241 легко розчиняється у воді і з нею може надходити у харчовий ланцюжок - аж до людини.

Попередні дослідження показали, що з 1961 по 2016 рік маса криги Землі скоротилася на 10,6 трильйона тонн, на даний момент вони втрачають по 335 мільйонів тонн щорічно.

Також, аерокосмічне агентство NASA опублікувало карту танення льодовиків Антарктиди. На цій карті видно, що навіть ті льодовики, які вважалися стабільними, поступово починають танути.