Аномальна зима у США: жителі Чикаго показала люті морози, - ФОТО В Іллінойсі температура впала до -30°С

У США деякі регіони страждають від рекордно низьких температур. Користувачі мережі активно діляться на своїх сторінках у соціальних мережах відео і фото, від яких у буквальному сенсі кров холоне в жилах.

Фото: uapost.us

В ці дні в Іллінойсі температура впала до -30°С, у штаті оголосили надзвичайний стан. Доводиться рятувати людей просто з вулиць, пише UaPost.

Фото: Анастасія Коваленко Також в місті масово скасовували авіарейси. Метеорологи прогнозують, що така погодна аномалія може увійти в історію.

Фото: uapost.us Нагадаємо, що на південь та схід США обрушився зимовий шторм "Джейден", щонайменше троє людей загинули, у трьох штатах через негоду оголосили режим надзвичайного стану.

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