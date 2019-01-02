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Аномальна зима у США: жителі Чикаго показала люті морози, - ФОТО

В Іллінойсі температура впала до -30°С
У США деякі регіони страждають від рекордно низьких температур. Користувачі мережі активно діляться на своїх сторінках у соціальних мережах відео і фото, від яких у буквальному сенсі кров холоне в жилах.
Аномальна зима у США: жителі Чикаго показала люті морози, - ФОТО Фото: uapost.us

В ці дні в Іллінойсі температура впала до -30°С, у штаті оголосили надзвичайний стан. Доводиться рятувати людей просто з вулиць, пише UaPost.


Фото: Анастасія Коваленко

Також в місті масово скасовували авіарейси. Метеорологи прогнозують, що така погодна аномалія може увійти в історію.


Фото: uapost.us

Нагадаємо, що на південь та схід США обрушився зимовий шторм "Джейден", щонайменше троє людей загинули, у трьох штатах через негоду оголосили режим надзвичайного стану.

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01 02 2019 09:56
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