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У США через зимовий шторм "Джейден" загинули щонайменше 3 людей, у трьох штатах - надзвичайний стан

Загалом у низці південних та східних штатів закрили державні установи, школи, в 26 аеропортах скасували понад 1300 рейсів
На південь та схід США обрушився зимовий шторм "Джейден", щонайменше троє людей загинули, у трьох штатах через негоду оголосили режим надзвичайного стану.
У США через зимовий шторм "Джейден" загинули щонайменше 3 людей, у трьох штатах - надзвичайний стан Фото:Twitter

Як повідомляє The Weather Channel, в аваріях на заледенілих дорогах загинули дві людини, зокрема 9-річний хлопчик. Ще одну людину збила на смерть снігоочисна машина.

У трьох штатах - Мічигані, Вісконсині та Алабамі місцева влада оголосила режим надзвичайного стану.

Загалом у низці південних та східних штатів закрили державні установи, школи, в 26 аеропортах скасували понад 1300 рейсів.

Додамо, що цього тижня в США очікуються аномальні морози, попередили метеорологи, пояснивши рідкісне для цієї місцевості погодне явище впливом полярного вихору. У деяких місцях температура може опуститися до -53 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, що на курортне місто Анталія на південному заході Туреччини, 26 січня, в суботу обрушилися кілька торнадо.

 
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30 01 2019 22:58
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