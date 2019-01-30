У США через зимовий шторм "Джейден" загинули щонайменше 3 людей, у трьох штатах - надзвичайний стан
Як повідомляє The Weather Channel, в аваріях на заледенілих дорогах загинули дві людини, зокрема 9-річний хлопчик. Ще одну людину збила на смерть снігоочисна машина.
У трьох штатах - Мічигані, Вісконсині та Алабамі місцева влада оголосила режим надзвичайного стану.
Загалом у низці південних та східних штатів закрили державні установи, школи, в 26 аеропортах скасували понад 1300 рейсів.
Додамо, що цього тижня в США очікуються аномальні морози, попередили метеорологи, пояснивши рідкісне для цієї місцевості погодне явище впливом полярного вихору. У деяких місцях температура може опуститися до -53 градусів за Цельсієм.
Нагадаємо, що на курортне місто Анталія на південному заході Туреччини, 26 січня, в суботу обрушилися кілька торнадо.
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