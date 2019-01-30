У США аномальні морози, очікується до -53 градусів, - ФОТО

Влада штату Айова порадили місцевим жителям по можливості не дихати глибоко і не розмовляти на вулиці

Цього тижня в США очікуються аномальні морози, попередили метеорологи, пояснивши рідкісне для цієї місцевості погодне явище впливом полярного вихору. У деяких місцях температура може опуститися до -53 градусів за Цельсієм.

У штатах Середнього Заходу США Вісконсині, Мічигані та Іллінойсі оголошено надзвичайний стан. Аналогічно вчинили і в більш південних штатах, Алабамі і Міссісіпі, інформує BBC.

"Подібна інтенсивність холодного повітря, я б сказав, трапляється раз в покоління", - зазначив співробітник американської Національної метеорологічної служби Джон Гаган.



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Метеорологи попередили, що існує ймовірність отримати обмороження всього за 10 хвилин перебування на сильному морозі.

Пік екстремальних температур, як очікується, припаде на період з вівторка до четверга, коли в Чикаго буде холодніше, ніж в Антарктиді.

Передбачається, що температура в цьому одному з найбільших міст США опуститься до -33 градусів, але через сильний вітер буде здаватися, що на вулиці -46.

Сильні снігопади очікуються в Вісконсині і Іллінойсі, а також в південних штатах Алабама і Джорджія.



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Президент США Дональд Трамп, відомий своїм небажанням визнавати, що глобальне потепління - результат діяльності людини, пожартував в Twitter, що саме зараз бракує глобального потепління.

"Що сталося з глобальним потеплінням? Швидше повертайся, ти нам так необхідне!", - написав він.

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2019

У свою чергу Національне управління океанічних і атмосферних досліджень написало в Twitter, що зимові бурі - зовсім не показник відсутності глобального потепління.

На думку метеорологів, різке похолодання пов'язане з раптовим потеплінням в районі Північного полюса, викликаним теплим фронтом з Марокко.

Через це полярний вихор виявився порушений, і маси холодного повітря змістилися на південь, розповів AP експерт з вивчення зимових бурь Джуда Коен.

В результаті глобального потепління, викликаного діяльністю людини, зими у світі можуть стати більш суворими.

За інформацією поліції Чикаго, було відзначено кілька випадків вуличних грабежів, коли людям погрожували вогнепальною зброєю. Особливим попитом у грабіжників користуються пуховики фірми Canada Goose, вартість яких сягає 1100 доларів.

Квитки на мюзикл "Гамільтон" продаються в два рази нижче звичайної вартості - за 70 доларів, тому що люди не наважуються виходити на мороз.



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У середу і четвер буде закритий зоопарк в Чикаго. Це лише четвертий подібний випадок за його 85-річну історію, у вівторок в США було скасовано понад 1100 внутрішніх авіарейсів. У штатах Середнього Заходу закриті тисячі шкіл і підприємств. Деякі міста відкрили тимчасові центри обігріву для бездомних.

Нагадаємо, у селищі Намци в Якутії дві 5-річні дівчинки пішли непоміченими з дитячого садка в 45-градусний мороз. Вихователі помітили зникнення дітей тільки тоді, коли за ними прийшли батьки.

Також, Білий дім назвав перебільшеними висновки масштабного дослідження змін клімату, укладеного 13 федеральними службами США.