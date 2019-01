У США аномальні морози, очікується до -53 градусів, - ФОТО

У штатах Середнього Заходу США Вісконсині, Мічигані та Іллінойсі оголошено надзвичайний стан. Аналогічно вчинили і в більш південних штатах, Алабамі і Міссісіпі, інформує BBC.

"Подібна інтенсивність холодного повітря, я б сказав, трапляється раз в покоління", - зазначив співробітник американської Національної метеорологічної служби Джон Гаган.



Фото: Getty Images

Метеорологи попередили, що існує ймовірність отримати обмороження всього за 10 хвилин перебування на сильному морозі.

Пік екстремальних температур, як очікується, припаде на період з вівторка до четверга, коли в Чикаго буде холодніше, ніж в Антарктиді.

Передбачається, що температура в цьому одному з найбільших міст США опуститься до -33 градусів, але через сильний вітер буде здаватися, що на вулиці -46.

Сильні снігопади очікуються в Вісконсині і Іллінойсі, а також в південних штатах Алабама і Джорджія.



Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп, відомий своїм небажанням визнавати, що глобальне потепління - результат діяльності людини, пожартував в Twitter, що саме зараз бракує глобального потепління.

"Що сталося з глобальним потеплінням? Швидше повертайся, ти нам так необхідне!", - написав він.

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you!