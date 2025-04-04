Повне божевілля світової політики. Позерство та особиста вигода, які керують політикою США – Ендрю Таннер

У геополітичному огляді Ендрю Таннер розглядає наслідки зовнішньої політики адміністрації Трампа, медійні маніпуляції, вплив американських рішень на Європу, Близький Схід і Тихоокеанський регіон. Як завжди окрему увагу він приділив українсько-американським відносинам, перспективам військової допомоги та майбутньому світового порядку в умовах зростаючої нестабільності. Зокрема, в умовах можливої війни США з Іраном.

Північна Америка. Наслідки Сігналгейту були дуже показовими. Лише зрідка широкій громадськості вдається побачити, як насправді поводяться наші мудрі та доброзичливі господарі за зачиненими дверима.

Тому не дивно, що американська преса намагається відвернути увагу від справді важливих аспектів цього фарсу. На міжнародному рівні першочергове занепокоєння викликає те, наскільки глибоким є психоз, що охопив підлеглих Трампа. Дипломати, військові та політики з жахом дивляться на неспростовні докази того, що всі завжди підозрювали: американці – повні аматори, коли справа доходить до питань влади.

Це гра, в якій головне – позерство та особистий зиск, а факти підбираються таким чином, щоб "керівники" (як вони зарозуміло себе називають) почувалися добре на своїх посадах, в які вони вже вклали гроші. Поки кожен член клубу відчуває себе частиною особливої банди, яка має владу, як це зображують голлівудські сценаристи в кіно, все гаразд. Такий менталітет – це просто вишукана версія того ж ідіотизму, який живить імперію путіна, що хитається.

В американській пресі найважливішою метою є переконати всіх, що це дитяче мислення обмежується політичними правилами. Нікого, здається, навіть не хвилює, що атака знищила групу дітей без жодного доказу неминучості загрози. Тоді як вбивство дітей має бути однією з тих речей, які відокремлюють цивілізовану людину від терориста. Все, що дійсно турбує ханжеських американських журналістів, це те, що обговорення не трималися в таємниці.

Все, що хочуть робити американські зовнішньополітичні хакери – це розводитися про те, як важливо, щоб хусити не знали, що США використають літаки F-18, крилаті ракети "Томагавк" і безпілотники "Ріпер" тієї ночі, щоб когось убити. Тому що, знаєте, технічно в хуситів є ракети класу "земля-повітря", які теоретично можуть влучити в американський літак, якщо його екіпаж і пілоти, відповідальні за придушення ППО, будуть абсолютно вайлуваті.

Я не хочу применшити ризик для особового складу, але навіть якщо погані хлопці захоплять ціль, є контрзаходи, на які можна покластися. І мені подобається, як усі поводяться так, ніби група Трумена не могла б просто запустити той самий пакет ударів по тій самій цілі іншої ночі, можливо, з меншою кількістю загиблих дітей у результаті, якщо американська чи ізраїльська розвідка настільки неймовірна й точна. У деяких країнах результат цього удару став би приводом для розслідування так само, як і кричуща некомпетентність людей, які керують урядом США.

І ось американці потрапляють у чергову безглузду петлю медіа-циклу, коли хакери, які поводяться як великі герої, публікують стенограму розмови, на яку їх випадково запросили після того, як діти вже загинули. Якби Джеффрі Голдберг оприлюднив чат у режимі реального часу, я б віддав йому належне. Гірший реалістичний сценарій: місія була б провалена, ціль прожила б ще кілька днів, а деякі цивільні залишилися б живі. Ми всі отримали б той самий урок про оперативну безпеку. Але це американська журналістика. Існують правила гри.

Етика, честь – забудьте про все це в постмодерній Америці, все, що має значення – це продаж бренду. Пресу годують, сподіваючись, що якийсь гідний ідіот на кшталт Гегсета чи Волтца потрапить під цей горезвісний автобус, і вони зможуть проголосити перемогу того стану, до якого преса мала б належати у вільному суспільстві. Американський і союзний персонал залишається легкою здобиччю, розкиданою по всьому Близькому Сходу, чекаючи, поки якийсь жалюгідний дурень в цій адміністрації зрозуміє, що досить сильна атака на Іран спровокує жорстоку відповідь, в результаті якої загинуть американці. Що дасть Трампу підстави знову вдавати, що це 12 вересня 2001 року, і скористатися тим, що американці так мало піклуються про свої конституційні права, що він, ймовірно, може робити все, що йому заманеться.

Я не можу придумати кращого прикладу цинічних ігор, в які грають американські ЗМІ, ніж серйозне сприйняття обговорень третього терміну Трампа. Конституція абсолютно чітка в цьому питанні, якщо тільки ви серйозно не перекручуєте відповідну поправку, що обмежує президентів двома обраними термінами. Якщо Трамп якимось чином буде обраний на третій термін, це може статися лише за допомогою якогось судового рішення, що означатиме, що Конституція мертва, а США більше не існують. Це територія громадянської війни.

ЗМІ, які рясніють заголовками про те, що Трамп, можливо, балотуватиметься на третій термін, грають у його гру, і мають знати про це.

Що стосується українсько-американських відносин, то що тут ще можна сказати про стратегію адміністрації Трампа? Тепер, коли є результати опитувань і його зусилля щодо припинення вогню зайшли в глухий кут, він знову починає говорити про путіна в поганому тоні. Можливо, він знову розвернеться, хто знає і, зрештою, поки він знає, що припинення обміну розвідданими або блокування купівлі Україною обладнання в американських компаній зашкодить і йому, це повинно утримувати Трампа в рамках його курсу, за винятком неминучих ударів у бік Зеленського.

Європа. Переозброєння Німеччини, яка настільки вбудована в ЄС і НАТО, що вже навіть не є суверенною в традиційному розумінні, має розширити можливості всього континенту. Такі країни, як Україна, Польща і Фінляндія, повинні мати можливість виробляти німецькі технології за ліцензією у партнерстві з німецькими фірмами. Роль ЄС дійсно ускладнює такі речі в широкому масштабі, але невеликі коаліції видаються більш керованими.

Найбільшою політико-економічною вразливістю ЄС вже давно є структурна нерівність між багатшою північчю та біднішим півднем. Євро ненавмисно погіршив цю ситуацію, але її наслідки можна подолати, якщо німецькі кредитори нарешті визнають, що на континент чекає десятиліття структурно підвищеної інфляції, яка має випереджатися зростанням, досягнутим переважно за рахунок інновацій та ефективності. Країнам, які сильно постраждали від боргової кризи 15 років тому, має бути дозволено витрачати більше в рамках загальноєвропейського розуміння того, що доки американський державний борг продовжуватиме стрімко зростати, наслідки боргу в першу чергу вдарять по американцях.

Залишається з'ясувати, чи достатньо європейських лідерів визнають необхідність швидких дій і пов'язані з цим довгострокові можливості. Але команда Трампа шокувала більшість, змусивши їх до значущих дій: сподіваємося, що список країн, які подвоюють свої зобов'язання щодо військової допомоги Україні, продовжить зростати.

Це допоможе надіслати необхідний суспільний сигнал про те, що Європа серйозно ставиться до власного виживання. Якщо європейці замінять більшість категорій американської допомоги Україні, переконають Японію і Південну Корею допомогти з покриттям решти, а також забезпечать активну розвідувальну підтримку з боку США, трохи підігруючи Трампу, коли це буде потрібно, Україна зможе перемогти у війні. Нова Зеландія, Австралія та Канада також неодмінно тяжітимуть до цієї домовленості. Перші дві країни перебувають у певному сенсі на самоті у світі, тоді як Канада затиснута між Москвою та Вашингтоном і змушена стрімко подвоїти свої військові витрати.

Близький Схід. Що ж, війни на Близькому Сході продовжуються, хоча і в іншому режимі: більше не граючи з Іраном у Вісь Опору, хусити, Хезболла і Хамас повернулися до ведення власних, переважно розрізнених партизанських боїв, чекаючи, коли Ізраїль буде перенапружений. Ізраїль і США не мають життєздатного рішення проти ворогів, які глибоко окопалися в тунельних мережах.

Жодній з трьох країн не потрібно робити більше, ніж час від часу запускати ракети по Тель-Авіву або нападати на кораблі, що проходять через Червоне море, щоб нагадати світові, що вони далекі від поразки. Більшість атак проти них вб'ють мирних жителів, підбурюючи громадську думку проти Америки. Якщо визначенням божевілля є повторення однієї і тієї ж дії в очікуванні іншого результату, то американська політика на Близькому Сході абсолютно підпадає під це визначення.

На Близькому Сході постійне нарощування американської вогневої потужності не повинно нікого дивувати. Американські ЗМІ, схоже, сповнені рішучості ігнорувати неухильне просування до війни з Іраном, зумовлене щирим переконанням деяких американців, які здебільшого не бачили бойових дій, що лише Тегеран перетворив Ірак на болото для американських збройних сил. А не той факт, що занадто мало військ без належної підготовки і спорядження отримали наказ окупувати досить велику країну з абсолютно довільними кордонами, заповнену інженерами з вищою освітою і призовниками, які невдовзі були озлоблені американськими окупаційними чиновниками, що розпустили іракську армію, єдине джерело доходу для тисяч сімей.

На щастя, Україна мало постраждає від бойових дій на Близькому Сході. Більшість розмов про те, що Іран відправляє балістичні ракети, виявилися лише чутками, за винятком, можливо, невеликої партії – хоча, очевидно, що поставки безпілотників Shahed до Москви дають Києву вагому причину святкувати дискомфорт для Тегерану. Але я б дуже хотів, щоб Україна отримала доступ до тих запасів танків Leopard 2, які мають Катар і Туреччина. Саудівська Аравія має кілька сотень танків AMX-30 французького виробництва, які, хоча і не є моделлю, яку використовує Україна, потенційно могли б доповнити легші розвідувальні машини AMX-10, що використовуються українськими морськими піхотинцями для вогневої підтримки.

Бахрейн також має певні запаси озброєнь, які Україна могла б реально використати, в тому числі близько 400 бронетранспортерів. ОАЕ добре забезпечені всіма видами сучасного озброєння. В умовах, коли Москва підтримує Тегеран, США – Ізраїль, а саудівці завжди переслідують власні інтереси, більш надійним режимам на Близькому Сході було б вигідно налагодити тісніші зв'язки з Європою. Підтримка України – непоганий спосіб зробити це, особливо з огляду на потребу в українському зерні в регіоні.

Тихоокеанський регіон. Найбільшою подією, яка зараз відбувається в Тихоокеанському регіоні і може вплинути на світову політику в короткостроковій перспективі, є напади на дилерські центри Tesla у Вашингтоні, Орегоні та Каліфорнії. Звісно, Маск використовує кількох божевільних, які розстрілюють вітрини або підпалюють ці дурні іграшкові вантажівки, щоб розкрутити бренд і зіграти роль жертви.

Насправді мене анітрохи не турбує невелике пошкодження майна як акт опору в теорії, але перед тим, як робити якісь дії, потрібно враховувати всі наслідки. І я не бачу, як напад на якийсь випадковий дилерський центр може зашкодити Маску. Все, що там роблять, – це зміцнюють зв'язок з людьми, які ототожнюють себе з ним. Я маю на увазі, що пересічний власник дилерського центру Tesla не є приятелем Маска, чорт забирай, він, ймовірно, експлуатується Маском більше, ніж більшість його співробітників, що працюють за франшизою.

Протести, принаймні, не завдають шкоди нікому, крім самих протестувальників. У цьому їхня мета – катарсис через ілюзію ефективної колективної дії. Протестувальники відчувають, що вони чогось досягли своїм існуванням, і розходяться по домівках. Протести демонструють фундаментальний брак сили, якщо вони не є масовими, тривалими і не провокують насильницьку реакцію влади. Силове придушення протесту завжди є помилкою, тому що воно може спровокувати зворотну реакцію, яка випадково змусить групу відчути себе сильною, коли їхня інстинктивна реакція на напад перекриє початкові репресії.

Я продовжую писати про Тихоокеанську Америку, тому що стає все більш очевидним, що як тільки федеральний уряд США або демонтує себе, або вибухне під вагою своїх внутрішніх протиріч, Вашингтон, Орегон, Каліфорнія, Аляска, Гаваї і Тихоокеанські території виявлять, що для місцевої політики набагато вигідніше і краще стати автономними в конституційному сенсі. В основі будь-якого успішного кроку такого масштабу має бути добробут кожного, хто тут живе, незалежно від його переконань. Кожен має бути в безпеці, про нього мають піклуватися і він має бути захищеним від небезпек.

Але США розколоті по лініях, які є більш економічними і культурними, ніж навіть політичними. Хоча "червоні" і "сині", здається, домінують над усім, вони є дуже нестабільними коаліціями, пов'язаними між собою лише тим фактом, що через Вашингтон проходять великі гроші і влада. Хоча американці Тихоокеанського регіону голосують за демократів, а не за республіканців з перевагою в 2:1, у більшості політичних питань ми тут досить сильно відхиляємося від уподобань такого ж "синього" Північного Сходу. Східне та Західне узбережжя непомітно стало фундаментальним розколом всередині Демократичної партії, і частково це є причиною того, що вона не може зібрати свої дії докупи.

Подібна динаміка спостерігається по всій території США. Американці не дивляться на світ одними й тими самими очима, і протягом десятиліть вони самосегрегуються, переїжджаючи туди, де їхня культура здається їм більш придатною. Замість того, щоб гомогенізувати культуру, це призвело до зростаючого розмаїття, яке соціальні мережі показали у всій своїй хаотичній красі. В результаті країна змушена реорганізовувати себе. І географія, яку довгий час ігнорували, почала мати значення.

Спільний досвід життя в Тихоокеанському регіоні з його унікальними небезпеками та історією в довгостроковій перспективі зблизить штати Тихоокеанської Америки з Австралією, Новою Зеландією, Японією, Південною Кореєю та Тайванем більше, ніж з більшою частиною США. Хоча ми також межуємо з Канадою та Мексикою і маємо з ними тісні відносини, очевидно, що наша економічна доля завжди була пов'язана з Азією. І оскільки це буде століття, коли економічна потужність Азії зрівняється з чисельністю її населення, це має велике значення. Потрібно зробити багато роботи, щоб підготувати Тихоокеанську Америку до цього все більш ймовірного майбутнього.

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