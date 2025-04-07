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ПОЛІТИКА

ЄС шукає запасний варіант, але Starlink залишається незамінним – Politico

07 квітня 2025, 15:21
ЄС шукає запасний варіант, але Starlink залишається незамінним – Politico
Фото: Укрінформ
У Eutelsat попередили, що не зможуть гарантувати всю пропускну здатність зв'язку для України.

У короткочасній перспективі не існує альтернативи, яка могла б замінити для України супутниковий зв'язок Starlink Ілона Маска, і Києву доведеться з цим змиритися.

Про це повідомляє Politico.

Раніше мільярдер вже попереджав, що "вся лінія фронту завалиться", якщо він вимкне зв'язок.

Втім, Євросоюз вже шукає для нашої країни запасні варіанти. Серед них — франко-британський оператор Eutelsat.

"Останні кілька тижнів показали, що для забезпечення військових і урядових комунікацій потрібні кілька джерел, — заявила генеральна директорка Eutelsat Єва Бернеке, яка погоджується з тим, що альтернативи для Starlink справді немає. — Якби нам довелося взяти на себе всю пропускну здатність зв'язку для України і всіх громадян, ми б не змогли цього зробити. Давайте будемо гранично чесними". 

Вона додала, що компанія може гарантувати потужності для деяких "критично важливих випадків використання урядом". Як зазначає ЗМІ, в Eutelsat є флот з 600 супутників. Втім, у Starlink їх 7000 і вони не такі громіздкі, а пропускна здатність цієї мережі над Україною від 23 до 490 разів більша за пропускну здатність Eutelsat.

Також є сумніви, що Eutelsat наблизиться за кількістю терміналів в Україні — 50 тисяч — до свого американського конкурента. Та Бернеке наголошує, що "можна було б мати хоча б кілька тисяч для резерву в критичних місцях". 

Нагадаємо, уряд Німеччини оплачує послуги супутникового інтернету для України, які надає французька компанія Eutelsat, що розвиває альтернативу проєкту Starlink Ілона Маска.

ЄвросоюзstarlinkEutelsat

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