"Весь український фронт завалиться, якщо я відключу свої системи Starlink" – Маск
Мільярдер Ілон Маск вкотре пригрозив України відключити супутниковий зв’язок Україні.
Про це він написав в соцмережі X (Twitter).
"Я буквально викликав путіна на фізичний бій один на один за Україну, і моя система Starlink є основою української армії. Вся їхня лінія фронту зруйнувалася б, якби я її вимкнув", - йдеться в дописі.
Міск додав, що його нудить від того, що Україна неминуче програє через багаторічну бійню в патовій ситуації, в якій вона перебуває.
Також за його словами, кожен, хто дійсно піклується, дійсно думає і дійсно розуміє, хоче, щоб м'ясорубка зупинилася.
"Мир Зараз!!!", - резюмумвав Маск.
Раніше Польща попередила про "велику міжнародну кризу", якщо Маск закриє доступ України до Starlink.