"Весь український фронт завалиться, якщо я відключу свої системи Starlink" – Маск

Маску набридла багаторічна бійня, яку Україна неминуче програє.

Мільярдер Ілон Маск вкотре пригрозив України відключити супутниковий зв’язок Україні.

Про це він написав в соцмережі X (Twitter).

"Я буквально викликав путіна на фізичний бій один на один за Україну, і моя система Starlink є основою української армії. Вся їхня лінія фронту зруйнувалася б, якби я її вимкнув", - йдеться в дописі.

Міск додав, що його нудить від того, що Україна неминуче програє через багаторічну бійню в патовій ситуації, в якій вона перебуває.

Також за його словами, кожен, хто дійсно піклується, дійсно думає і дійсно розуміє, хоче, щоб м'ясорубка зупинилася.

"Мир Зараз!!!", - резюмумвав Маск.

Раніше Польща попередила про "велику міжнародну кризу", якщо Маск закриє доступ України до Starlink.