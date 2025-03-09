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"Весь український фронт завалиться, якщо я відключу свої системи Starlink" – Маск

09 березня 2025, 10:29
фото з вільного доступу
Маску набридла багаторічна бійня, яку Україна неминуче програє.

Мільярдер Ілон Маск вкотре пригрозив України відключити супутниковий зв’язок Україні. 

Про це він написав в соцмережі X (Twitter).

"Я буквально викликав путіна на фізичний бій один на один за Україну, і моя система Starlink є основою української армії. Вся їхня лінія фронту зруйнувалася б, якби я її вимкнув", - йдеться в дописі. 

Міск додав, що його нудить від того, що Україна неминуче програє через багаторічну бійню в патовій ситуації, в якій вона перебуває. 

Також за його словами, кожен, хто дійсно піклується, дійсно думає і дійсно розуміє, хоче, щоб м'ясорубка зупинилася. 

"Мир Зараз!!!", - резюмумвав Маск. 

Раніше Польща попередила про "велику міжнародну кризу", якщо Маск закриє доступ України до Starlink.

 

Ілон Маскstarlinkвійна в Україні

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