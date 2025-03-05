Польща попереджає про "велику міжнародну кризу", якщо Маск закриє доступ України до Starlink

Варшава фінансує військове і цивільне використання Україною супутникового зв'язку Starlink.

У Польщі попереджають, що можливе відключення доступу до мережі Starlink для України з боку мільярдера Ілона Маска спровокує "велику міжнародну кризу".

Про це заявив польський міністр цифрових технологій Кшиштоф Гавковський, пише Euractiv.

Варшава фінансує військове і цивільне використання Україною супутникового зв'язку Starlink і як сказав міністр, якщо Маск в односторонньому порядку розірве корпоративний контракт із країною-членом ЄС, це викличе "велику кризу міжнародних відносин".

"Я не можу уявити собі ситуацію, в якій ділові відносини між Польщею та американською компанією будуть раптово перервані", – сказав Гавковський.

Польща продовжуватиме платити за використання українськими військовими і цивільними особами послуг Starlink.

Раніше ми писали, що Польща надасть Україні більше терміналів Starlink.

Також відомо, що Євросоюз допоможе Україні замінити Starlink.