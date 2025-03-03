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Євросоюз допоможе Україні замінити Starlink

03 березня 2025, 17:39
Євросоюз допоможе Україні замінити Starlink
Фото: СNN
На сьогодні Київ має близько 42 000 терміналів Starlink.

Єврокомісія шукає шляхи, як допомогти Україні забезпечити супутниковий зв’язок після того, як Ілон Маск пригрозив закрити доступ Києва до своєї мережі Starlink. 

Про це повідомляє Politico.

Системи супутникового зв’язку - критично важливий інструмент для України. 

Проте невідомо, чи продовжить Маск надавати доступ до Starlink. 

Того року Україна повідомила, що має близько 42 000 терміналів Starlink, приблизно половина з яких фінансується Польщею.

Речник Комісії Томас Реньє повідомив, що Київ вже "виявив інтерес" до того, як він може використовувати Govsatcom — об’єднану мережу національних урядових супутникових потужностей ЄС — та IRIS², нову супутникову констеляцію, яка буде готова до роботи лише у 2030-х роках.

Минулого тижня французький депутат Європарламенту від Renew Крістоф Грудлер написав у листі до виконавчої влади ЄС, що слід терміново "оцінити всі можливі альтернативні супутникові рішення, які ЄС міг би запропонувати Україні" замість Starlink.

Він запропонував прискорити розгортання Govsatcom в 2025, пропустивши процес сертифікації, як тимчасове рішення, поки розробляється IRIS². 

Речник Комісії додав, що система надасть Києву "попередні урядові послуги", але не уточнив, що саме це означатиме на практиці й коли вона зможе бути запущена.

Варіанти включають залучення комерційних потужностей від супутників Eutelsat, Hispasat або SES, які вже знаходяться на геостаціонарній орбіті, або з констеляції OneWeb.

Також ми писали, що ЗСУ має альтернативу Starlink, але сподіваються, що його не відключать.

 

starlinkвійна в Україні

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