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ЗСУ має альтернативу Starlink, але сподіваються, що його не відключать

22 лютого 2025, 16:06
ЗСУ має альтернативу Starlink, але сподіваються, що його не відключать
У Вашингтоні розглядають обмеження доступу України до Starlink на тлі угоди про корисні копалини.

В Україні не відключають супутниковий інтернет Starlink, попри погрози США відключити супутниковий Інтернет Starlink - на фронті працюють альтернативні "речі".

Про це керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в Telegram-каналі.

"Через новини про Starlink точно не треба казати «пропало все». По-перше - не відключають. По-друге - є альтернативні речі, які на фронті працюють", - йдеться в дописі. 

Зранку стало відомо, що США можуть закрити доступ України до Starlink через корисні копалини

 

війна в УкраїніstarlinkЦПД

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