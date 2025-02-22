ЗСУ має альтернативу Starlink, але сподіваються, що його не відключать

У Вашингтоні розглядають обмеження доступу України до Starlink на тлі угоди про корисні копалини.

В Україні не відключають супутниковий інтернет Starlink, попри погрози США відключити супутниковий Інтернет Starlink - на фронті працюють альтернативні "речі".

Про це керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в Telegram-каналі.

"Через новини про Starlink точно не треба казати «пропало все». По-перше - не відключають. По-друге - є альтернативні речі, які на фронті працюють", - йдеться в дописі.

Зранку стало відомо, що США можуть закрити доступ України до Starlink через корисні копалини.