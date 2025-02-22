США можуть закрити доступ України до Starlink через корисні копалини

Тема була піднята на переговорах між американськими та українськими офіційними особами.

У Вашингтоні розглядають можливість відключення України від супутникової інтернет-системи Starlink компанії Ілона Маска в разі, якщо Київ не погодиться на їхні умови.

Про це інформує агентство Reuters.

Переговірники з боку США тиснуть на Україна і вимагають доступу до українських корисних копалин.

Один з варіанті розглядаєть можливість відключення країни від Starlink.

"Продовження доступу України до Starlink, що належить SpaceX, було піднято на переговорах між американськими та українськими офіційними особами після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента.

Це питання знову піднімалося під час зустрічі між спецпредставником США з питань України і Росії Кітом Келлогом і Зеленським", - пише видання.

На зустрічі в Україні американці могли сказати, що вона зіткнеться з відключенням послуги, якщо не підпише угоду щодо корисних копалин, каже джерело Reuters.

Вчора, 21 лютого, ми писали, що Україна і США всю ніч вели переговори щодо угоди про корисні копалини.