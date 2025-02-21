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Україна і США всю ніч вели переговори щодо угоди про корисні копалини – ЗМІ

21 лютого 2025, 18:21
Україна і США всю ніч вели переговори щодо угоди про корисні копалини – ЗМІ
З четверга по ранок п’ятниці тривали перемовини.

Українські та американські політики усю ніч пропрацювали над угодою щодо корисних копалин, аби документ зрештою вдалося укласти. 

Про це повідомляє видання Axios.

Цього тижня розбіжності про угоду про корисні копалини призвели до розпалення ширшої кризи у відносинах між Києвом І Вашингтоном. 

Наразі адміністрація Трампа тиснеь на українського президента Володимира Зеленського, аби той уклав угоду зі США.

 Американський чиновник та джерело розказали, що тепер рішення за Зеленським. Однак вони обидва висловили стурбованість тим, що криза між США та Україною може поглибитися, якщо той відхилить пропозицію. 

Нагадаємо, що Зеленський відхилив початкову пропозицію американської сторони, представлену міністром фінансів Скоттом Бессентом, згідно з якою США мали отримати 50% усіх доходів від проєкту видобутку корисних копалин. 

Це і розлютило прехидента США Дональда Трампа. 

Проте в четвер пізно ввечері США передали Україні "покращений" проєкт угоди про корисні копалини.

 

СШАкорисні копалинивійна в Україні

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