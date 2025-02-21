США передали Україні "покращений" проєкт угоди про корисні копалини – ЗМІ

Одне з джерел уточнило, що з угоди були вилучені деякі статті, які викликали занепокоєння українців.

Сполучені Штати передали Україні новий варіант угоди про розробку корисних копалин, яка враховує деякі зауваження Києва і має більше шансів на укладання.

Про це пише Axios із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників Axios, в останні дні між українською та американською сторонами тривали переговори стосовно "угоди про надра", і США представили Україні оновлений її проєкт, де були враховані деякі занепокоєння Києва.

Одне з джерел уточнило, що з угоди були вилучені деякі статті, які викликали занепокоєння українців – зокрема про те, що документ підпадає під юрисдикцію суду Нью-Йорка.

"В останньому проекті відбулося значне покращення, і він відповідає українському законодавству", – сказало джерело Axios.

Це ж джерело повідомило порталу, що кілька помічників Зеленського закликали його підписати оновлену пропозицію, аби уникнути подальшої конфронтації з Трампом і дозволити йому обґрунтувати подальшу підтримку України з боку США.

"Це переговори. А на переговорах ви домовляєтеся. Україна хоче вести переговори про корисні копалини, тому ми говоримо про це", – сказав Axios неназваний представник Білого дому.

9 лютого Трамп оголосив, що має конкретний план завершення війни, який включає угоду з Володимиром Зеленським на $500 мільярдів за доступ до рідкоземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки. Проєкт угоди привіз в Україну міністр фінансів США Скотт Бессент, але Зеленський відмовився підписувати документ, оскільки він не передбачав належних гарантій для України. За словами президента, угода була неповною та суперечила українському законодавству.

Зеленський також зазначив, що війна коштувала Україні $320 мільярдів, з яких $120 мільярдів було витрачено з державного бюджету, а решта була фінансована США та ЄС, в основному через постачання зброї. У зв'язку з цим він підкреслив, що вимоги Трампа повернути $500 мільярдів у вигляді мінералів є "несерйозними".

Після цього Трамп заявив, що рейтинг Зеленського серед українців складає лише 4%, хоча соціологічні опитування показують, що довіра до президента України на початку лютого 2025 року становить 57%. Трамп також назвав Зеленського "диктатором без виборів", звинувативши його у веденні війни, яку США не повинні були підтримувати, і заявив, що його країна зруйнована. Зеленський у відповідь сказав, що Трамп потрапив в "коло дезінформації".