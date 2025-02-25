Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польща надасть Україні більше терміналів Starlink

25 лютого 2025, 15:57
Польща надасть Україні більше терміналів Starlink
Фото: Укрінформ
Торік вартість обслуговування та закупівлі нових терміналів Польщею склала 1,2 млрд грн, а на 2025 рік запланована витрата 2 млрд грн.
Польща збільшує кількість терміналів Starlink для забезпечення стабільного зв'язку на фронті. Цей крок має важливе значення для зміцнення обороноздатності України.
 
Про це повідомляє Puls Biznesu.
 
Віце-прем'єр-міністр та міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський підкреслює, що ця послуга є критично важливою для зміцнення обороноздатності України.
 
На кінець 2024 року Польща передала Україні 24 400 терміналів Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска. У листопаді 2024 року було замовлено нову партію терміналів, що поступово надходять в Україну.
 
Польща позичає термінали, такий підхід дозволяє уникнути податкових та юридичних ускладнень. Термінали забезпечують важливий зв'язок для української армії на фронті. Кількість змінюється залежно від потреб, і частина терміналів була знищена під час бойових дій.
 
"Польща постачає інтернет українському суспільству та армії. Завдяки Starlink Україна успішно утримує фронт", - зазначив Гавковський.
 
Польська підтримка має особливе значення: пристрої, надані Польщею, складають половину всіх працюючих терміналів Starlink в Україні.
 
Вартість обслуговування та закупівлі нових терміналів Польщею в 2024 році склала 120,66 млн злотих (понад 1,2 мільярдів гривень), а на 2025 рік запланована витрата 186,8 млн злотих (2 мільярди гривень).
 
Нагадаємо що, раніше ЗМІ повідомляли, що США нібито попередили Україну про можливе відключення Starlink у разі відмови від угоди щодо копалин. У Польщі вже відреагували на ці чутки, заявивши, що саме їхня країна уклала угоду, що ставить під сумнів можливе її скасування.
 
Ілон Маск звинуватив Reuters у брехні через новину про можливе відключення України від Starlink у разі, якщо вона відмовиться підписувати угоду про корисні копалини.
Польщаstarlinkвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

На виборах у Німеччині виграла Україна. Чого очікувати від нового уряду Мерца
Політика
На виборах у Німеччині виграла Україна. Чого очікувати від нового уряду Мерца
Переклад iPress – 25 лютого 2025, 16:45
Інтенсивність боїв на фронті суттєво знизилася. Зате
Політика
Інтенсивність боїв на фронті суттєво знизилася. Зате "Азов" тисне під Торецьком – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 лютого 2025, 11:37
Справжній підсумок останніх тижнів. Чи можна відтепер довіряти США? – Едвард Лукас
Політика
Справжній підсумок останніх тижнів. Чи можна відтепер довіряти США? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 25 лютого 2025, 08:28
Професійна військова некомпетентність. Як помилки західних експертів та спецслужб стали прорахунком путіна щодо українців. Частина 2 – Том Купер
Політика
Професійна військова некомпетентність. Як помилки західних експертів та спецслужб стали прорахунком путіна щодо українців. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2025, 14:21
Макрон і Стармер вирушають до Вашингтона. Європейські лідери мають план розміщення миротворців для України – WSJ
Політика
Макрон і Стармер вирушають до Вашингтона. Європейські лідери мають план розміщення миротворців для України – WSJ
Переклад iPress – 24 лютого 2025, 11:36
Мафіозна держава захоплює владу в США. Фокус на Німеччині – Філліпс О'Брайен
Політика
Мафіозна держава захоплює владу в США. Фокус на Німеччині – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 лютого 2025, 06:36
Трамп схиляється до продажу України. Звісно, це не шлях до тривалого і справедливого миру – Wall Street Journal та Washington Post
Політика
Трамп схиляється до продажу України. Звісно, це не шлях до тривалого і справедливого миру – Wall Street Journal та Washington Post
Переклад iPress – 21 лютого 2025, 15:22
Геополітичний огляд. Трамп розбурхав усіх драконів – Ендрю Таннер
Політика
Геополітичний огляд. Трамп розбурхав усіх драконів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 лютого 2025, 12:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється