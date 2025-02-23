За словами співрозмовника Reuters, це питання знову порушували в четвер під час зустрічі спеціального представника США по Україні Кіта Келлога та Зеленського.

Ілон Маск звинуватив Reuters у брехні через новину про можливе відключення України від Starlink у разі, якщо вона відмовиться підписувати угоду про корисні копалини.

У притаманній йому експресивній манері він опублікував пост у соцмережі Х, що належить йому, де порівняв Reuters з AP "за ступенем брехливості", незважаючи на те, що обидва агентства рідко видають недостовірну інформацію - дбають про свою репутацію у світі, яка створювалася десятиліттями.

Як відомо, Reuters, з посиланням на джерела, написало про те, що американські переговірники, які прагнуть негайно підписати документ про доступ до українських важливих корисних копалин, заявили, що в разі відмови можуть обмежити Україні доступ Starlink Ілона Маска. У підсумку почали реагувати інші країни, зокрема, Польща, яка придбала для України це обладнання і платить абонентську плату.

"Це неправда. Reuters бреше. Вони поступаються тільки AP (Associated Propaganda) у спадщині брехливих новин", - написав Маск у соцмережі Х.

За словами співрозмовника Reuters, це питання знову порушували в четвер під час зустрічі спеціального представника США по Україні Кіта Келлога та Зеленського.

Американська сторона попередила Україну, що в разі, якщо угоду про рідкоземельні копалини не буде укладено, послугу супутникового інтернету буде зупинено.

"Україна працює за Starlink. Він дуже важливий для них. Втрата Starlink... стала б серйозним ударом", - повідомило джерело.