Україна отримала жорсткішу пропозицію США щодо корисних копалин – NYT

Київ раніше вже відхиляв подібні пропозиції.

США представили Україні новий проєкт угоди про доступ до природних ресурсів, умови якого виявилися ще суворішими за попередні. Київ раніше вже відхиляв подібні пропозиції, вважаючи їх обтяжливими.

Як повідомляє The New York Times, документ передбачає, що Україна передасть половину своїх доходів від природних ресурсів, зокрема корисних копалин, газу, нафти, а також від портів та іншої інфраструктури.

Відповідно до угоди, всі надходження мають спрямовуватися до фонду, контрольованого Сполученими Штатами. Україна буде зобов’язана робити внески, доки сума у фонді не досягне $500 мільярдів – саме цю суму президент США Дональд Трамп назвав компенсацією за американську військову допомогу.

Для порівняння: минулого року доходи України від ресурсів становили лише $1,1 мільярда, а запропонована Трампом сума у понад чотири рази перевищує загальний обсяг допомоги США Києву.

Угода також передбачає, що у разі звільнення територій, нині окупованих росією, 66% доходів від їхнього видобутку будуть надходити до американського фонду.

Документ дозволяє США реінвестувати частину цих коштів у відбудову України, розвиток її надр та інфраструктури. Водночас угода не містить конкретних безпекових гарантій для Києва, а лише загальні положення про довгострокову фінансову підтримку.

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого представив проєкт у Києві, очікуючи його негайного підписання. Однак президент України Володимир Зеленський заявив, що заборонив укладати угоду в її нинішньому вигляді, оскільки вона не враховує інтереси України.

"Документ був чіткий лише в одному – 50% від всього перерахованого ми повинні віддати", – підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що Україна готова до співпраці в цій сфері, але очікує прозорих механізмів, вигідних інвестицій і гарантій безпеки.

За даними Reuters, американські перемовники наполегливо вимагають від Києва підписати угоду та навіть погрожували відключити Україну від супутникового зв’язку Starlink.

Цю інформацію згодом спростував власник SpaceX Ілон Маск.

Водночас, як пише Bloomberg, Україна та США планують протягом тижня налагодити переговори, щоб знайти компроміс щодо умов угоди.