Трамп звільнив нелояльних співробітників Ради національної безпеки. Ініціатива – проросійської MAGA-блогерки Лори Лумер – Washington Post

Трамп звільнив щонайменше п’ятьох ключових співробітників Ради національної безпеки після візиту праворадикальної активістки Лори Лумер. Вона закликала усунути тих, кого вважала нелояльними. Звільнення торкнулися осіб, пов'язаних з попередніми адміністраціями, або тих, хто був визнаний недостатньо прихильним до порядку денного MAGA. Як зазначає Washington Post, це частина ширшої спроби переформатиувати РНБ, і очікується, що звільнень буде ще більше.

Після візиту до Білого дому Лори Лумер (відомої проросійської та антиукраїнської американської блогерки – iPress), яка закликала президента звільнити співробітників з агресивними поглядами щодо зовнішньої політики, Білий дім звільнив щонайменше п’ятьох ключових співробітників Ради національної безпеки, пише Washington Post, яка належить мільярдеру Джеффу Безосу.

Ці звільнення, зазначає видання, стали першою великою чисткою адмністрації Трампа ІІ, і, за словами осіб, знайомих із ситуацією, кількість звільнень може зрости.

Серед тих, хто був звільнений у четвер, є директор з розвідки та колишній керівник апарату Сенатського комітету з розвідки Брайан Волш, старший директор з питань законодавчих справ, Томас Бодрі, старший директор з технологій та національної безпеки Девід Фейт, який працював у Державному департаменті над політикою планування та питаннями Азії, а також старша директорка з міжнародних операцій Меггі Догерті.

Видання також нагадує, що ще два помічники Ради національної безпеки, які залишилися з адміністрації Байдена і працювали над питаннями Південної Азії, були звільнені минулого тижня.

WaPo пояснює, що звільнили співробітників РадБезу, яких вважали недостатньо відданими меті Трампа, або тому, що вони раніше працювали в організаціях, де також були колишні посадовці, які служили в Демократичних адміністраціях, або через підозри, що вони є "неоконсерваторами", чий світогляд більше відповідає попередникам Республіканської партії, ніж MAGA Трампа.

Трамп підтвердив звільнення, сказавши журналістам, що "завжди будемо звільняти людей — людей, яких ми не любимо, або людей, які зловживають своїми позиціями, або людей, які можуть мати лояльність до когось іншого".

Він назвав Лумер "великою патріоткою", яка дає рекомендації щодо людей, і додав, що "іноді прислухається до цих рекомендацій", але заперечив, що вона була залучена до звільнень у Раді національної безпеки.

WaPo зазначає, що при цьому Лумер, яка має доступ до президента, часто робить провокаційні антиісламські та антиіммігрантські висловлювання в соціальних мережах, а також висловлює конспірологічні теорії, зокрема, що "9/11 була змовою".

Під час дебатів на президентських виборах минулого року вона заявила в X, що якщо віцепрезидентка Камала Гарріс виграє, "Білий дім буде пахнути каррі, а виступи в Білому домі будуть проводитися через колл-центр" – натяк на індійське походження Гарріс.

На зустрічі з Трампом Лумер обговорила список до 10 імен співробітників Ради національної безпеки, яких вона вважала за необхідне звільнити, повідомили двоє осіб, знайомих із ситуацією. Радник з національної безпеки Майкл Волтц був присутній на зустрічі й намагався захистити свій персонал, поки Лумер детально критикувала кожного з них.

Лумер вела публічну та приватну кампанію проти кількох помічників Волтца, які пройшли процес найму в Білому домі, і, як вона писала в соціальних мережах, це була "помилка перевірки", що є непрямою критикою суджень Волтца. Так, вона звинуватила старшого директора Волтца з питань Азії Івана Канапаті в нелояльності через його попередню роботу в Beacon Global Strategies поруч із критиками Трампа. Вона також спрямувала критику на заступника Волтца, Алекса Вонга, оскільки його дружина працювала в Міністерстві юстиції під час адміністрацій Обами та Байдена.

Лумер пояснила виданню, що давно займається опозиційними дослідженнями за власною ініціативою і "дуже рада бачити, що є швидка реакція на її звіт". Вона висловила сподівання, що "це надихне Майкла Волтца працювати краще". За її словами, якщо Волтц отримає ще один шанс і якщо президент Трамп все ще вірить у нього, то вона сподівається, що Волтц "почне ставитися до перевірки персоналу більш серйозно".

WaPо пов’язує також ці звільнення з SignalGate, оскільки команда Волтца регулярно координувала інші національні безпекові справи в Signal.

Лумер заявила, що сподівається на більш сувору перевірку кадрів у другому терміні Трампа.

"Моя мета, – сказала вона, – це вдосконалення мистецтва опозиційних досліджень і збору інформації для того, щоб провести тест на лояльність і мати справжні стандарти, чого ми фактично не бачили в першій адміністрації, де люди, які відкрито критикували президента або підривали його авторитет, постійно отримували посади."

Джерело: Washington Post