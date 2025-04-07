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Мічиган – перший штат, який постраждав через нові тарифи Трампа – WSJ

07 квітня 2025, 12:51
Мічиган – перший штат, який постраждав через нові тарифи Трампа – WSJ
Фото: ЕРА
Близько 20 % економіки штату пов'язано з автомобільною галуззю, яка дуже залежна від запчастин із Канади, Мексики та Китаю.
У штаті Мічиган першими почали відчувати не лише психологічний, а й цілком матеріальний ефект від впроваджених Дональдом Трампом тарифів на імпорт.
 
Про це пише Wall Street Journal. 
 
Поки що зміни спричинені березневими тарифами на постачання сталі та алюмінію з Китаю, але й додаткові мита на імпорт авто та інших речей теж почали впливати. Керівники автокомпаній якомога більше накопичують імпортні запчастини, борючись з постачальниками через підвищення цін. 
 
Працівники найбільших автозаводів штату "затягують пояси" на випадок, якщо тарифи призведуть до звільнень та зниження попиту на машини у зв'язку зі здорожчанням. 
 
Через кілька годин після того, як минулого тижня набрали чинності нові мита, компанія Stellantis, материнська компанія Jeep, тимчасово звільнила близько 900 працівників у Мічигані та Індіані, що постачають запчастини на заводи в Канаді та Мексиці, які водночас було зупинено. 
 
"Деякі прогнози для галузі є жахливими. Мічиганська консалтингова фірма Anderson Economic Group вважає, що тарифи додадуть від 2500 до 12 000 доларів США до ціни багатьох нових автомобілів і до 20 000 доларів США для імпорту предметів розкоші. Це підштовхне нові транспортні засоби далі за межі досяжності споживачів, які вже борються з середньою ціною приблизно 48 000 доларів", – повідомили журналісти. 
 
Гендиректор Патрік Андерсон вважає, що це матиме серйозний негативний вплив на продажі авто у Штатах, що загрожує зупиненням виробництва. 
 
Два великих автовиробника – Ford і Stellantis – заявили, що пропонуватимуть знижки на автомобілі до кінця квітня.
 
Економіст Мічиганського університету Габріель Ерліх прогнозує, що лише нові тарифи на сталь і алюміній будуть коштувати штату Мічиган 600 робочих місць у автомобільній промисловості до кінця наступного року та ще 1700 робочих місць у промисловості, яка обслуговує автомобільних працівників. За його словами, тарифи на автомобілі матимуть ще більший вплив. Кожне місце в виробництві авто також підтримує три додаткові роботи у штаті, які залежать від працівників автомобільної галузі. Це і їжа, і купівля одягу, і придбання нерухомості. Тарифи також загрожують агросектору Мічигана, який займає одне з перших місць у США за вирощуванням вишень, спаржі та кабачків, а також технологічній індустрії штату, зосередженій на виробництві дронів та транспортних засобів з акумуляторними двигунами.

 

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