Мічиган – перший штат, який постраждав через нові тарифи Трампа – WSJ

Близько 20 % економіки штату пов'язано з автомобільною галуззю, яка дуже залежна від запчастин із Канади, Мексики та Китаю.

У штаті Мічиган першими почали відчувати не лише психологічний, а й цілком матеріальний ефект від впроваджених Дональдом Трампом тарифів на імпорт.

Про це пише Wall Street Journal.

Поки що зміни спричинені березневими тарифами на постачання сталі та алюмінію з Китаю, але й додаткові мита на імпорт авто та інших речей теж почали впливати. Керівники автокомпаній якомога більше накопичують імпортні запчастини, борючись з постачальниками через підвищення цін.

Працівники найбільших автозаводів штату "затягують пояси" на випадок, якщо тарифи призведуть до звільнень та зниження попиту на машини у зв'язку зі здорожчанням.

Через кілька годин після того, як минулого тижня набрали чинності нові мита, компанія Stellantis, материнська компанія Jeep, тимчасово звільнила близько 900 працівників у Мічигані та Індіані, що постачають запчастини на заводи в Канаді та Мексиці, які водночас було зупинено.