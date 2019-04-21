Антарктида проголосувала за президента

Голосування в Антарктиді почалося о 14.00 за київським часом і тривало близько години

На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" уже завершили голосування на виборах президента України.

Для виборів на станції "Академік Вернадський" створили спеціальну дільницю, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, інформує "Українська правда".

На ній проголосували всі учасники 24-ї Української антарктичної експедиції - 12 полярників та полярниць. Тобто явка склала 100%.



Фото: pravda.com.ua

Головою дільничної комісії став начальник експедиції Ігор Дикий, а протокол з результатами буде оприлюднено після закінчення голосування в Україні.

Голосування на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді 31 березня тривало лише годину. Тоді в голосуванні на станції "Академік Вернадський" взяли участь 34 громадянина України.