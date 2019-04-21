Антарктида проголосувала за президента
Для виборів на станції "Академік Вернадський" створили спеціальну дільницю, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, інформує "Українська правда".
На ній проголосували всі учасники 24-ї Української антарктичної експедиції - 12 полярників та полярниць. Тобто явка склала 100%.
Фото: pravda.com.ua
Головою дільничної комісії став начальник експедиції Ігор Дикий, а протокол з результатами буде оприлюднено після закінчення голосування в Україні.
Голосування на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді 31 березня тривало лише годину. Тоді в голосуванні на станції "Академік Вернадський" взяли участь 34 громадянина України.
Також, в Австралії закінчилося голосування у другому турі президентських виборів. На єдину в країні дільницю прийшли 99 людей.
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