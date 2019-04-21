В Австралії закінчилося голосування на виборах президента України, прийшли 99 людей

Це на 26 громадян менше, ніж у першому турі

В Австралії закінчилося голосування у другому турі президентських виборів. На єдину в країні дільницю прийшли 99 людей.

"У нас проголосували 99 людей. Рахуємо", - повідомили в посольстві України в Австралії, інформує Hromadske.

Єдина дільниця в Австралії розташована у Канберрі, голосування на ній почалося ще о 23 годині 20 квітня за київським часом.



Фото: Посольство Австралії в Україні

Додамо, явка виборців на виборах президента України станом на 11:00 неділі становила 17,43% за даними 116 виборчих округів.