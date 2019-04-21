ПОЛІТИКА НОВИНИВ Австралії закінчилося голосування у другому турі президентських виборів. На єдину в країні дільницю прийшли 99 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Австралії закінчилося голосування на виборах президента України, прийшли 99 людей
Це на 26 громадян менше, ніж у першому турі
Фото: Посольство Австралії в Україні
"У нас проголосували 99 людей. Рахуємо", - повідомили в посольстві України в Австралії, інформує Hromadske.
Єдина дільниця в Австралії розташована у Канберрі, голосування на ній почалося ще о 23 годині 20 квітня за київським часом.
Фото: Посольство Австралії в Україні
Додамо, явка виборців на виборах президента України станом на 11:00 неділі становила 17,43% за даними 116 виборчих округів.
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21 04 2019 14:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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