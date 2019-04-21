Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЦВК повідомила перші дані про явку, - ОНОВЛЕНО

Дані надійшли з 116 виборчих округів у межах України
Явка виборців на виборах президента України станом на 11:00 неділі становила 17,43% за даними 116 виборчих округів.
ЦВК повідомила перші дані про явку, - ОНОВЛЕНО Фото: з вільних джерел

Найбільша активність виборців у Запорізькій та Полтавській областях, найменша - у Закарпатській області, повідомляє Центральна виборча комісія.

До списків виборців у другому турі включено 29 млн 622 тис. осіб, для голосування за межами виборчих дільниць зареєстровано 682,8 тис. виборців.

Оновлення 12:45:

ЦВК оприлюднила дані щодо явки виборців зі 194 виборчих округів на території України. Згідно з даними, явка перевищила 18% і свідчить про більшу активність виборців, порівняно з першим туром, коли до 11 години проголосували 16,6% виборців.

За даними ЦВК, найбільшу активність проявили виборці в Запорізькій області (24,6%), найменш активними є виборці Закарпатської області (8,6%).

Також, одна виборча дільниця не відкрилася в неділю на території Донецької області, підконтрольній уряду - в с. Лебединське Волноваського району.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 04 2019 12:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.