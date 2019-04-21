ЦВК повідомила перші дані про явку, - ОНОВЛЕНО
Найбільша активність виборців у Запорізькій та Полтавській областях, найменша - у Закарпатській області, повідомляє Центральна виборча комісія.
До списків виборців у другому турі включено 29 млн 622 тис. осіб, для голосування за межами виборчих дільниць зареєстровано 682,8 тис. виборців.
Оновлення 12:45:
ЦВК оприлюднила дані щодо явки виборців зі 194 виборчих округів на території України. Згідно з даними, явка перевищила 18% і свідчить про більшу активність виборців, порівняно з першим туром, коли до 11 години проголосували 16,6% виборців.
За даними ЦВК, найбільшу активність проявили виборці в Запорізькій області (24,6%), найменш активними є виборці Закарпатської області (8,6%).
Також, одна виборча дільниця не відкрилася в неділю на території Донецької області, підконтрольній уряду - в с. Лебединське Волноваського району.
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