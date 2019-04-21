ЦВК повідомила перші дані про явку, - ОНОВЛЕНО

Дані надійшли з 116 виборчих округів у межах України

Явка виборців на виборах президента України станом на 11:00 неділі становила 17,43% за даними 116 виборчих округів.

Найбільша активність виборців у Запорізькій та Полтавській областях, найменша - у Закарпатській області, повідомляє Центральна виборча комісія.

До списків виборців у другому турі включено 29 млн 622 тис. осіб, для голосування за межами виборчих дільниць зареєстровано 682,8 тис. виборців.

Оновлення 12:45:

ЦВК оприлюднила дані щодо явки виборців зі 194 виборчих округів на території України. Згідно з даними, явка перевищила 18% і свідчить про більшу активність виборців, порівняно з першим туром, коли до 11 години проголосували 16,6% виборців.

За даними ЦВК, найбільшу активність проявили виборці в Запорізькій області (24,6%), найменш активними є виборці Закарпатської області (8,6%).

Також, одна виборча дільниця не відкрилася в неділю на території Донецької області, підконтрольній уряду - в с. Лебединське Волноваського району.