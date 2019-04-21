Князєв: Одна дільниця в Україні не відкрилася, - ОНОВЛЕНО

За словами глави Нацполіції, на цій дільниці зареєстровано 680 виборців, які тепер позбавлені права проголосувати

Одна виборча дільниця не відкрилася в неділю на території Донецької області, підконтрольній уряду - в с. Лебединське Волноваського району.

"Національна поліція констатує, що на сьогоднішній ранок не відкрито всього одну дільницю. Дільнична виборча комісія не приступила до роботи. Це населений пункт Лебединське Донецької області, на лінії розмежування", - повідомив глава Національної поліції Сергій Князєв, інформує "Інтерфакс-Україна".

За словами глави Нацполіції, на цій дільниці зареєстровано 680 виборців, які тепер позбавлені права проголосувати.

"Ми відкрили кримінальне провадження за статтею 157 КК, і найближчим часом Головне управління Нацполіції в Донецькій області відзвітує про розслідування та перспектив винесення підозри особам, які будуть вважатися винними", - сказав Князєв.

Він також повідомив, що в Кагарлицькому районі Київщини один виборець, отримавши бюлетень, не вкинув його в урну, а втік з бюлетенем.

Крім того, глава Нацполіції додав, що оскільки в "день тиші" було багато повідомлень про замінування, у неділю поліція створила більше 150 вибухотехнічних груп по всій державі.

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Дільнична виборча комісія для голосування у другому турі виборів президента України у Лебединському на Донеччині, яка вранці не розпочала роботу, невдовзі запрацює, повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Олег Конопольський, інформує Hromadske.

"Ми сподіваємось, що от-от дільниця у Лебединському приступить до роботи. Там уже прийняті відповідні рішення окружної виборчої комісії. Склад дільничної комісії сформовано. Чекаємо на позитивну інформацію про роботу цієї комісії", - заявив він.

За словами голови прес-служби ЦВК Костянтина Хівренка, комісія сформована у складі 9 людей. Наразі члени комісії прямують до Волновахи, щоб там отримати від ОВК бюлетені та списки виборців, а згодом відкрити дільницю та розпочати свою роботу.