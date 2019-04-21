Князєв: Одна дільниця в Україні не відкрилася, - ОНОВЛЕНО
"Національна поліція констатує, що на сьогоднішній ранок не відкрито всього одну дільницю. Дільнична виборча комісія не приступила до роботи. Це населений пункт Лебединське Донецької області, на лінії розмежування", - повідомив глава Національної поліції Сергій Князєв, інформує "Інтерфакс-Україна".
За словами глави Нацполіції, на цій дільниці зареєстровано 680 виборців, які тепер позбавлені права проголосувати.
"Ми відкрили кримінальне провадження за статтею 157 КК, і найближчим часом Головне управління Нацполіції в Донецькій області відзвітує про розслідування та перспектив винесення підозри особам, які будуть вважатися винними", - сказав Князєв.
Він також повідомив, що в Кагарлицькому районі Київщини один виборець, отримавши бюлетень, не вкинув його в урну, а втік з бюлетенем.
Крім того, глава Нацполіції додав, що оскільки в "день тиші" було багато повідомлень про замінування, у неділю поліція створила більше 150 вибухотехнічних груп по всій державі.
Оновлення:
Дільнична виборча комісія для голосування у другому турі виборів президента України у Лебединському на Донеччині, яка вранці не розпочала роботу, невдовзі запрацює, повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Олег Конопольський, інформує Hromadske.
"Ми сподіваємось, що от-от дільниця у Лебединському приступить до роботи. Там уже прийняті відповідні рішення окружної виборчої комісії. Склад дільничної комісії сформовано. Чекаємо на позитивну інформацію про роботу цієї комісії", - заявив він.
За словами голови прес-служби ЦВК Костянтина Хівренка, комісія сформована у складі 9 людей. Наразі члени комісії прямують до Волновахи, щоб там отримати від ОВК бюлетені та списки виборців, а згодом відкрити дільницю та розпочати свою роботу.
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