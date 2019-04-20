Поліція в "день тиші" зареєструвала понад 200 повідомлень про порушення

Національна поліція в "день тиші" перед другим туром виборів президента України зареєструвала станом на 18:00 понад двісті заяв і повідомлень про порушення.

Більшість повідомлень стосувалися розміщення агітаційних плакатів і білбордів, повідомляють на сайті Нацполіції.

Такі факти зафіксовано в Києві та десяти областях України. Спікер поліції Ярослав Тракало у фейсбуці написав, що загалом поліція отримала 139 заяв про незаконну агітацію.

У Рівненській області до поліції надійшло повідомлення від голови виборчої дільниці про виявленого біля квартири за місцем проживання листа з погрозами. За цим фактом розпочато провадження за статтею 346 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо громадського чи державного діяча).

Також поліція склала вісім адміністративних протоколів за повідомленнями про порушення, половина з яких за ст.212-10 КУпАП (порушення обмежень на ведення передвиборної агітації).

Агітація перед другим туром починається з наступного дня після призначення повторного голосування та закінчується о 24:00 останньої п'ятниці перед днем повторного голосування. Передвиборна агітація в період виборчого процесу поза встановлені строки забороняється.

Відповідно, 20 і 21 квітня забороняються публічні заклики голосувати або не голосувати за кандидата й публічні оцінки діяльності кандидата.

Нагадаємо, що рух "ЧЕСНО" повідомляє, що у "день тиші" на вулицях лишилася прихована агітація.